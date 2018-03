PARTAGER Météo : Un temps peu clément pour ce weekend

Des averses orageuses localement fortes accompagnées de fortes ravales de vent sont prévues le week-end dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial d’alerte.

Ainsi, la DMN précise que des averses orageuses localement fortes de 50 à 90 mm seront enregistrées, du samedi à 09H00 au dimanche à 24H00, dans les provinces de Larache, Ouazzane, Chefchaouen, Taounate, Al Hoceima (reliefs), Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan et Kénitra.

Par ailleurs, des averses orageuses modérées de 20 à 40 mm intéresseront, samedi de 09H00 à 18H00, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat-Salé, Skhirat-Témara, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Ben Slimane, Nouasseur, Berrechid, Settat, Khemisset et Meknès et les provinces de Meknès, Fès, Moulay Yakoub, Taza, Sefrou, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Beni Mellal et Fqih Ben Salah du samedi à 17H00 au dimanche 09H00 .

La DMN prévoit également des rafales de vent de 60 à 80 km/h samedi de 09H00 à 24H00 dans les provinces d’Essaouira, Chichaoua, Safi, Youssoufia, Marrakech, Rehamna, Kelaat Seraghna, Sidi Bennour, El Jadida, Settat, Khouribga, Fqih Ben Saleh, Ouarzazate, Tinguir, Zagora et Errachidia et de 80 à 100 km/h, du samedi à 09H00 au dimanche à 24H00, dans les provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Ifrane, Sefrou, Khenifra, Midelt, Taza, Guercif et Boulmane.

En outre, de fortes rafales de vent (60 à 80 km/h) intéresseront durant la même validité, les provinces de Berrechid, Nouasseur, Casablanca, Mohammedia, Skhirat-Témara, Rabat-Salé, Kénitra, Larache, Al Hoceima, Ouazzane, Taounate, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknès, Fès, El Hajeb, Moulay Yakoub, Figuig, Taourirt, Jerada et Oujda, ajoute la même source.

Ces rafales de vent pourront soulever des chasses sables sur le sud-est et l’Oriental, précise la DMN.

LNT avec Map