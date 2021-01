De fortes averses orageuses sont attendues du jeudi au vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM), indiquant que des chutes de neige sont également prévues du samedi au lundi. Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau rouge (cumuls estimés :110 à 150 mm) sont prévues du jeudi à 13h30 au vendredi à 23h00 dans les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Taroudant, Essaouira, Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Tetouan, Larache, Safi et les reliefs d’Al Hoceima, précise la DGM dans un bulletin météorologique spécial, ajoutant que ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle.

Des averses orageuses de niveau orange (cumuls estimés de 50 à 80mm) concerneront du jeudi à 13h30 au vendredi à 23h00, les provinces d’Inzegane-Ait-Melloul, Chtouka-Ait-Baha, Chichaoua, El Jadida, Berrechid, Nouasser, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Ben Slimane, Skhirat-Temara, Rabat, Salé, Khemisset, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane,Taounate, Sidi Bennour, Settat, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Meknes, Taza, Sefrou, Khouribga, Rehamna, Youssoufia et Al Haouz. Par ailleurs, de fortes rafales de vent de niveau rouge (100 à 120 km/h) concerneront vendredi les provinces d’Essaouira, Safi, El Jadida, Youssoufia, Rehamna, Sidi Bennour, Chichaoua, Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Tinghir, Midelt, Errachidia et Figuig, précise la même source.

En outre, de fortes rafales de vent de niveau orange (75 à 90 km/h) sont prévues jeudi dans les provinces d’Errachidia, Essaouira, Ouarzazate, Safi, Tarfaya, Taroudant, Tinghir et Zagora.

Le même phénomène intéressera vendredi les provinces d’Assa-Zag, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Settat, Tarfaya, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Ifrane, Inezegane, Ait Melloul, Jerada, Marrakech, Rabat, Salé, Sidi Ifni, Skhirate-Temara, Tan-Tan, Tata et Tiznit, a indiqué la DGM. Des chutes de neige à partir de 1.400m, de niveau de vigilance orange (20 à 30 cm en 24 heures), concerneront du samedi au lundi, les provinces d’Ifrane, Khenifra, Midelt, Beni Mellal, Azilal, El Haouz, Chefchaouen, El Houceima, Taroudant, Boulemane, Sefrou, Taza et El Hajeb.

Un temps froid intéressera également, à partir du samedi, les régions des Hauts et Moyen Atlas, le Rif et les plateaux des Phosphates, d’Oulmès et l’Oriental.

LNT avec Map

Partagez cet article :