Météo : De fortes pluies attendues dans plusieurs provinces

De fortes pluies localement orageuses, de fortes rafales de vent et des chutes de neige sont attendues du mercredi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, annonce mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies localement orageuses sont prévues du mercredi à 18h à jeudi à 8h dans les provinces de Safi, Taroudant, Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Midelt, précise la DGM dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange. Des averses orageuses modérées, accompagnées localement par des chutes de grêle, intéresseront mercredi dans l’après-midi et la nuit les provinces de Taza, Boulemane, Fès, El Hajaeb, Khemisset, El Jadida et Essaouira, selon la même source.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent allant de 75 à 90km/h sont prévues du jeudi au vendredi dans les provinces de Midelt, Boulmane, Azilal, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Figuig, Jerada, Guercif, Taourirte, Oujda et Berkane.

Des chutes de neige sont également prévues à partir de 2.100m, du mercredi à 18h au jeudi à 12h, dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal et Midelt, conclut la DGM.

