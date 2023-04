MediaPlateforme, une plateforme numérique 100% marocaine, a annoncé son lancement en utilisant des solutions d’intelligence artificielle pour diffuser des informations sur les grandes entreprises, les start-ups, les moyennes entreprises et les institutions publiques opérant dans différents domaines économiques et de service.

La plateforme utilise un robot doté d’une intelligence artificielle avancée pour traiter les données financières et économiques des entreprises opérant dans les secteurs privé et public au Maroc. Les visiteurs pourront facilement visualiser les évolutions des services et produits des entreprises et entrepreneurs marocains, arabes et internationaux, ainsi que des informations sur l’évolution des prix sur le marché des métaux et des cours des changes grâce à des solutions innovantes. Selon le fondateur de MediaPlateforme, Mohamed Ladib, l’utilisation de l’intelligence artificielle est incontournable pour faciliter l’accès à des informations de qualité sur les entreprises pour une cible très large d’internautes.

« Nous sommes fermement convaincus que cette technologie révolutionnaire facilitera l’accès à des informations de qualité sur les entreprises pour une cible très large d’internautes. Il est crucial que ces derniers puissent bénéficier de telles solutions, à l’instar des autres pays pionniers dans ce domaine », souligne-t-il.

