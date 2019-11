PARTAGER MEDays : Appel à une approche ascendante du multilatéralisme

Des experts ont souligné, vendredi à Tanger, l’importance d’adopter une approche ascendante dans le multilatéralisme pour faire des institutions multilatérales actuelles un mécanisme plus efficient, lors d’une séance plénière organisée dans le cadre de la 12-ème édition du Forum MEDays.

Une approche ascendante dans le multilatéralisme permettra de produire sans nul doute des résultats plus constants et stables sur le long terme, ont précisé les participants à la séance plénière tenue sous le thème « Gouvernance mondiale: comment réinventer le multilatéralisme ? », soulignant l’importance du multilatéralisme dans la résolution de plusieurs conflits internationaux.

La valeur essentielle et le principe clé du multilatéralisme résident dans la coopération pour la paix et le développement, puisque ce sont les éléments à même de renforcer la stabilité et de garantir de bonnes relations entre les pays, ont estimé les intervenant, appelant la communauté internationale à s’étendre davantage pour former des collaborations multilatérales en mesure de traiter plus de questions spécifiques d’ordre international.

Par ailleurs, ils ont mis l’accent sur l’importance de garder des mécanismes qui oeuvrent en amont, malgré l’approche ascendante, et ce pour garantir le bon fonctionnement des systèmes multilatéraux, notamment à travers la présence d’une autorité capable de prendre des décisions et entreprendre des actions rapidement.

Les intervenant ont, dans ce sens, estimé important que les institutions multilatérales instaurent un ordre fondé sur le droit, afin de ne pas disperser et diffuser le pouvoir de décision de manière excessive.

Evoquant la perplexité et les paradoxes que peut provoquer actuellement le multilatéralisme, les participants à la séance plénière ont néanmoins fait savoir que les institutions multilatérales, telles que les Nations Unies, ne remplacent en aucun cas les grandes puissances, mais s’attellent plutôt à les accompagner.

Pour les intervenants lors de cette séance plénière, le multilatéralisme, contrairement à l’unilatéralisme, offre le plus large nombre d’opérations et de relations gagnant-gagnant.

LNT avec MAP