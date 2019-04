PARTAGER Mecomar, nouveau partenaire des auto-écoles

En marge de Logismed 2019, les sociétés Riad Motors Holding et Mecomar ont saisi l’occasion pour présenter leurs nouveautés et rapprocher leurs clients des solutions clés en main qu’elles proposent pour les véhicules de marque Sinotruk et Foton dont ils l’exclusivité de la commercialisation au Maroc. Logismed a été également l’occasion de signer une convention de partenariat entre l’Union Nationale des Associations des Autos Ecoles et de la Sécurité routière et la société Mécomar dans le cadre du programme de renouvellement des véhicules de catégories C, D et E affectés à l’enseignement de la conduite, pour la fourniture de véhicules neufs pour les membres de cette Union conformément à l’article 7 bis de la loi de finance 2019.

A ce titre, Mecomar propose un package en terme d’équipements en camions porteurs 4×2-PTAC 15T de marque Foton neufs, des SAV dans les meilleures conditions de disponibilité, de délai et de coût au niveau de ses ateliers ou dans des ateliers agrées et de pièces de rechange pour une disponibilité des pièces de rechange sur une période de 10 ans à compter de la date de la signature de ladite convention.

Par la même occasion, Riad Motors Holding, leader national du programme de renouvellement des Gros porteurs au Maroc et au Sénégal, a présenté toutes les nouveautés du tracteur Howo 420ch de Sinotruk. Pour rappel, du 9 au 11 avril à Casablanca, les professionnels du transport et de la logistique se donnent rendez-vous à Casablanca à l’occasion de la 8ème édition de Logismed. Le salon de l’année par excellence pour tout ce qui concerne de près ou de loin le secteur logistique.

Quatre acteurs majeurs en la matière, à savoir Logismed, Portnet S.A, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (C.I.D.C) et l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) ont collaboré pour être au rendez-vous de cet événement très attendu par les professionnels du secteur. « Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce » est la thématique de cette 8ème édition.

HZ