Mecomar démarre sa mission à M’diq-Fnideq

Le coup d’envoi a été donné ce mercredi 16 octobre. En effet, le démarrage de la convention de gestion déléguée du service public des déchets ménagers et assimilés dont la société Mecomar a été adjudicataire suite à l’appel d’offres public n°01/2019 lancé le 11/03/2019, est donné. A souligner que dans le cadre de cet appel d’offre, la société avait présenté l’offre technique, administrative et financière qualifiée de la plus importante. Par la même occasion, une visite du parc roulant a précédé la signature de la convention, durant laquelle le DG de la société Mecomar a présenté aux membres de la délégation de la Préfecture M’diq Fnideq, aux élus de la ville et aux acteurs de la société civile, l’ensemble du matériel mis à la disposition de cette commune.

Ce matériel inclut des véhicules et engins dédiés à la gestion des déchets ménagers et assimilés, qui seront adoptés à partir du vendredi 18 Octobre lors du démarrage effectif du service conformément au contrat de gestion déléguée. Le DG de la société Mecomar, à également fourni des explications résumant la stratégie envisagée par la société pour réussir sa mission sur le plan technique, financier et ressources humaines pour maintenir un niveau de propreté irréprochable sur toute la ville. La convention est prévue pour une durée de 7 ans (2019-2026), avec un investissement total de 24,21 MDH, durant lesquels Mecomar Fnideq assurera la collecte au niveau de la ville qui abrite une population de 91000 habitants, avec une moyenne de tonnage à collecter de 28261 T/An, qui accroit considérablement en été, avec un renforcement exceptionnel en matériel et en personnel saisonnier pendant la saison estivale. Il est à rappeler que la société Mecomar opère déjà dans la région du nord au niveau de la commune de Tetouan, Martil et Fnideq.

LNT