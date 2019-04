PARTAGER MDS 2019 : Place à la solidarité…

La 34è édition du Marathon des Sables a clôturé sa course sur une note sociale et de solidarité, comme en atteste l’inauguration des nouveaux locaux du centre de formation « Sport Eveil Académie », dimanche à Ouarzazate. Les sociétaires de Sport Eveil Académie et ceux de ses structures annexes auront désormais accès à des locaux flambant neufs, grâce à de généreux donateurs marocains et étrangers et aux efforts des collectivités locales. Créé en 2010 par l’association Solidarité Marathon des Sables (SMDS), le centre de formation, qui accueille 250 enfants, favorise l’enseignement de valeurs fondamentales et universelles à travers le sport. Parrainé par le champion marocain Hicham El Guerrouj, le centre offre la possibilité aux enfants âgés de 3 à 5 ans de bénéficier des cours d’éveil (dessin, musique, etc.), tandis que les 6-11 ans sont initiés aux activités sportives, l’athlétisme notamment, sous la conduite de moniteurs qui ont subi un stage à cet effet à la Fédération française d’athlétisme notamment Touda Sidi qui a décroché deux fois le titre du Marathon des sables. Sport Eveil Académie abrite également « Femmissima », une structure d’accueil pour les femmes où elles suivent des cours d’alphabétisation, dont 30 viennent d’obtenir leurs diplômes homologués par le ministère de l’Éducation, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les membres de Femmissima apprennent également à tisser et à coudre, pour pouvoir s’assurer par la suite une activité génératrice de revenus. Le directeur du Marathon des Sables, Patrick Bauer, a indiqué que cette inauguration est un grand jour pour la Fondation Solidarité Marathon des Sables (SMDS) qui, depuis de nombreuses années, s’emploie, en collaboration avec d’autres organismes, à fournir des équipements aux populations proches du circuit emprunté par les concurrents. Pour accueillir ces enfants, la Fondation louait des locaux, a souligné M. Bauer. « Aujourd’hui, nous avons la chance de construire un centre plus adapté, plus moderne et plus fonctionnel », a-t-il ajouté. Ces locaux ont été construits, à l’instar de tous les bâtiments de la région, grâce à des matériaux traditionnels et écologiques notamment la terre, a fait savoir le directeur, précisant que ce matériau permet aux habitations d’être frais en été, doux en hiver, et en plus, isolé du vacarme extérieur.

Depuis sa création, le centre a accueilli plus de 250 enfants de 3 à 11 ans et 60 femmes en cours d’alphabétisation, dont 30 ont reçu cette année un diplôme, a-t-il mis en avant.

Il a également permis à une vingtaine d’enfants parmi les plus démunis et les plus assidus de partir chaque été en colonie, a-t-il poursuivi, saluant les efforts déployés par les autorités marocaines pour appuyer ce projet solidaire.

Par ailleurs le directeur s’est félicité des réalisations de la Fondation, qui fête les 10 ans de son existence et qui représente « une belle concrétisation » pour l’ensemble des personnes qui ont contribué à sa création, à son développement et à sa longévité.

Depuis plusieurs années, le Marathon des sables s’est engagé dans des actions sociales et solidaires qui se sont institutionnalisées avec la création de la Fondation Solidarité Marathon des Sables (SMDS), une association de droit français mais placée sous l’égide de la Fondation M’jid.

A chaque édition, des fonds sont collectés par les coureurs pour venir en aide à des dizaines d’œuvres caritatives.

Cette inauguration a donné suite à la dernière étape de la 34ème édition du Marathon des sables, survenue samedi à Jebel Zireg.

Cette étape de marche de la « solidarité » non chronométrée était ouverte aux donateurs, permettant ainsi de collecter le maximum de dons pour le centre et pour les projets à venir.

LNT