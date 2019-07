PARTAGER La MDJS renforce son ancrage africain

Accueillant plus de 150 participants représentants 28 pays issus de 4 Continents, le Congrès de l’ALA, organisé par la MDJS à Casablanca, a permis de faire le point sur les enjeux de l’industrie des jeux et a permis un partage d’expériences autour des business models les plus performants à travers le monde, annonce un communiqué de la MDJS. Le Congrès a également abordé les « jeux de demain » ainsi que les opportunités offertes par la digitalisation. Les participants ont également débattu du rôle et de la responsabilité des loteries à l’égard des communautés qu’elles protègent et des bonnes causes qu’elles soutiennent telles le sport, l’éducation, la culture ou la santé.

Le Congrès, réunissant les loteries africaines, mais également européennes, asiatiques et nord-américaines, a vu l’intervention d’experts mondiaux de très haut niveau et la participation active de Mme Rebecca Hargrove, Présidente de la World Lottery Association (WLA).

Younes El Mechrafi réélu Secrétaire Général de l’Association des Loteries d’Afrique

En marge du Congrès, les membres de l’ALA ont également tenu leur Assemblée Générale élective le Mercredi 03 Juillet et ont renouvelé leur confiance à M. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS en le réélisant Secrétaire Général de L’Association des Loteries d’Afrique.

L’assemblée Générale de l’ALA a également décidé de faire de Casablanca le siège permanent de son Secrétariat Général actant ainsi la confiance et la reconnaissance du rôle majeur joué par le Maroc et la MDJS dans le secteur des Loteries au sein du Continent.

Lancement de WILL Africa (Women Initiative in Lottery Leadership)

Visant à soutenir et promouvoir le leadership féminin au sein des loteries à travers le monde, WILL est «Un programme ambitieux, à multiples facettes et très inclusif qui ouvre la voie au talent, aux capacités et à la passion des femmes professionnelles de la loterie pour qu’elles réalisent pleinement leur potentiel» selon Rebecca Hargrove Présidente fondatrice de WILL et Présidente de World Lottery Association (WLA).

Structuré autour de la formation et du mentoring, WILL contribue à ouvrir la voie aux talents féminins dans un secteur où plus de 85% des Directeurs Généraux sont des hommes.

La création de Will Africa acte la prise de conscience par l’ALA relativement aux enjeux liés au nécessaire renforcement du leadership féminin au sein du continent africain.

Rhita Lahlou, Directrice de la communication de la MDJS a été nommée Présidente de WILL Africa. Dédiée au continent Africain et aux femmes opérant au sein des loteries du continent, WILL Africa s’inscrit dans le sillage de WILL, initiative mondiale visant le développement et le renforcement du leadership des femmes au sein des loteries.

Deux nouvelles conventions de partenariat signées avec des acteurs continentaux

Toujours en marge du Congrès, la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), représentée par son Directeur Général Mr Younes El Mechrafi, a signé deux conventions de partenariat. La première convention a été signée avec la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) représentée par Mme Aminata SYLLA, Directrice Générale de la LONAGUI. La seconde convention a été signée avec PMU Madagascar, représentée par M. Gérard FALLECKER Directeur Général de PMU Madagascar.

Ces conventions qui actent la volonté des Institutions signataires d’œuvrer à la mise en œuvre d’un partenariat dans le domaine des loteries, confirment et consolident l’ancrage africain de la MDJS et sa mobilisation en faveur de la coopération Sud-Sud, selon le communiqué.

Ces Accords interviennent après la mise en place de sept précédents partenariats avec la Loterie Nationale du Niger (LONANI), la Loterie Béninoise et la Loterie Bissau-Guinéenne en 2018, le PMU Mali en 2015, la Loterie Nationale du Burkina Faso en 2014, la Loterie Nationale Ivoirienne et la Loterie Sénégalaise en 2013.

LNT avec CdP