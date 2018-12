PARTAGER Mazars s’associe à la création de « Dakar Finance Cluster »

« Dakar Finance Cluster », pôle de compétitivité majeur regroupant universités d’excellence, startups et opérateurs économiques de premier plan, a été officiellement constitué à Paris le 17 décembre 2018. Ce projet, initié et cofondé par Finance Innovation, sera l’un des piliers du Plan Sénégal Emergence (PSE). « La participation de Mazars au tour de table de Dakar Finance Cluster est une opportunité d’affirmer l’engagement de Mazars dans le développement de l’innovation au profit de la jeunesse du continent et de contribuer à l’émergence de l’Afrique», indique Abdou Diop, Managing Partner de Mazars Audit & Conseil et cosignataire des statuts du Cluster.

Pour Hassan Allouch, Executive Partner du Cabinet Mazars en charge de l’Outsourcing et de l’Innovation : « la finalité d’un tel écosystème repose sur trois piliers : la consolidation de la confiance dans les acteurs de l’Innovation, l’agrégation des startups et des outils de croissance dédiés au secteur de l’Innovation, et le rapprochement des deux mondes : groupes mondiaux et ETI vs acteurs innovants ».

A travers sa participation au cluster et à la faveur d’une présence historique sur tout le continent, Mazars ambitionne d’améliorer l’inclusion financière en Afrique. Le Groupe conforte sa conviction que l’Afrique possède en son sein toutes les ressources requises pour son développement, lequel sera catalysé par la passion rationnelle vouée par les acteurs locaux, étrangers et l’implication des diasporas africaines partout dans le monde, selon un communiqué de la société.

LNT avec CdP