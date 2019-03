PARTAGER Mauboussin Diamond, une carte pour récompenser la fidélité

Au Maroc, Mauboussin se positionne davantage dans une démarche digitale. En 2019, la société lance la carte Mauboussin Diamond. De quoi désormais convertir leurs points cumulés en unités de paiement auprès de l’enseigne. « Cette carte Mauboussin Diamond, contrairement à celles de nombreuses enseignes ne s’obtient pas par adhésion. En effet, le luxe n’est pas un secteur comme les autres et dans ce domaine, la rareté d’une offre, fait sa valeur. La fidélité de ne fait pas exception », dit-on auprès de l’enseigne, qui précise que grâce à un nouveau logiciel baptisé Fidelis, Mauboussin, en partenariat avec la société XSPS, ont inventé un système qui convertit les points cumulés en unités de paiement. L’ensemble de ces points sont ensuite stockés dans le back-office et peuvent-être consultés à tout moment par l’utilisateur. Mauboussin récompense ainsi ses clients fidèles avec le programme Diamond, qui sélectionne 100 clients privilégiés auxquels Mauboussin offre des cartes à puce.

Pour choisir ses clients fidèles, Mauboussin a fait appel à sa base de données et une enveloppe leur sera envoyée avec le sésame qui leur ouvrira les portes du club très fermé Mauboussin Diamond. Construit sur le standard Android et grâce à l’intégration d’un écosystème développé et innovant, la carte Mauboussin Diamond permet aux clients d’acheter des produits et de cumuler des points. Ils ont également accès à un catalogue de produits « cadeaux » qu’ils pourront acquérir avec les points cumulés mais également choisir entre un paiement partiel ou total. Si la carte Mauboussin Diamond permet aujourd’hui de cumuler des points sur des produits de l’enseigne de Haute Joaillerie Mauboussin, elle permettra également dans le futur de convertir les points chez des partenaires de différents secteurs (beauté, hôtels, bien-être, restauration de luxe). Mauboussin étant la marque de l’amour et du partage, elle autorise les membres du club exclusif Mauboussin Diamond de parrainer leurs proches, récompensant ainsi les deux parties, le parrain et le filleul, ajoute-t-on auprès de la société.

HZ