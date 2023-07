L’Association Marocaine des Enseignants de l’anglais (MATE) et la plateforme Yool Education ont le plaisir d’annoncer la tenue d’une journée d’étude consacrée à la promotion du digital au service de l’apprentissage et de l’enseignement de l’anglais. Cet événement majeur s’est déroulé le samedi 15 juillet de 09h30 à 15h00, au siège de la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Oeuvres sociales de l’Education et de la Formation, à Rabat.

La journée d’étude est été initiée conjointement par MATE et Yool Education, qui ont uni leurs efforts pour encourager l’intégration des outils numériques dans le domaine de l’enseignement de l’anglais au Maroc. Elle a rassemblé des enseignants, des formateurs, des experts en technologie éducative et des décideurs du secteur de l’éducation, afin de discuter des dernières tendances et des pratiques innovantes dans ce domaine.

Au cours de cette journée, les participants ont eu l’opportunité d’assister à des conférences inspirantes et des présentations interactives animées par des experts de renom dans les domaines de l’éducation et de la technologie. Les sujets abordés ont notamment porté sur l’utilisation des plateformes en ligne, des applications mobiles, des ressources numériques et des outils de communication pour optimiser l’apprentissage et l’enseignement de l’anglais. « Les plateformes d’enseignement à distance, en plus de proposer des formations de qualité accessibles à l’ensemble des territoires, peuvent également contribuer à la formation des ressources humaines nécessaires », a déclaré Madame Alia Benomar, Directrice Générale de la plateforme Yool Education.

MATE et Yool Education sont déterminés à promouvoir l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de l’éducation, en particulier pour l’apprentissage de l’anglais dans les régions pouvant connaitre une pénurie d’enseignants. « Cette journée d’étude avait pour objectif de réunir les acteurs des trois pôles de l’action pédagogique (théorie- pratique-décision politique) au tour d’une même table pour discuter des opportunités et avantages de l’intégration du digital dans l’enseignement de l’anglais », a déclaré Monsieur Abdellah Yousfi, Président de l’association MATE.