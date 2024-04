Le match de football prévu pour dimanche soir entre l’équipe algérienne USM Alger et la Renaissance Sportive de Berkane a été annulé à la dernière minute en raison de la situation surréaliste concernant le maillot porté par les joueurs marocains.

Le litige a commencé vendredi matin à Alger, lorsque les joueurs de Berkane sont arrivés pour disputer la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon les médias algériens, des douaniers ont saisi les maillots de la RS Berkane car ils arboraient une carte du Maroc incluant le Sahara marocain.

La CAF avait souligné que la Renaissance sportive de Berkane a joué avec ce maillot depuis le début du tournoi et s’est prononcée en faveur de la RS Berkane, et l’instance africaine a réitéré sa décision de permettre au club marocain d’évoluer, dimanche soir en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération, contre l’USM Alger, avec son maillot habituel. La CAF avait d’ailleurs précédemment approuvé le design et le contenu des graphismes des maillots dès le début de la compétition. Les autorités algériennes sont malgré cela restées sur leur position absurde et insensée. La CAF a même rejeté un appel de la Fédération algérienne de Football peu avant le match prévu dimanche soir.

La Fédération algérienne, dans une énième opération de bricolage comme elle en a l’habitude, a alors proposé des maillots contrefaits à l’équipe marocaine, mais le match a été annulé après que le club de Berkane a refusé de jouer sans les maillots saisis à l’aéroport d’Alger.

Par ailleurs, dans un communiqué, la CAF annonce que l’affaire sera portée devant les instances compétente après que la RS Berkane ne s’est pas présentée face à son homologue suite à la détention de ses maillots avec la carte complète du Maroc par les autorités algériennes. « La demi-finale aller de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, prévue ce dimanche 21 avril 2024 à Alger, entre l’USM Alger et la RS Berkane, n’a pas eu lieu. L’affaire sera portée devant les instances compétentes. La CAF présente ses excuses aux sponsors, aux partenaires TV et aux supporters, pour les désagréments causés », peut-on lire sur le communiqué.

