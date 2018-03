PARTAGER Masen, l’OFPPT et SENER lancent la 2e édition du programme de formation NOOR II

Apres le succès de la première édition du programme de formation du futur personnel des centrales NOOR II, le groupe d’ingénierie et de technologie SENER, en partenariat avec l´OFPPT et Masen, reconduit une deuxième édition du programme de formation, cette fois-ci pour la centrale NOOR III.

Cette deuxième édition s’inscrit dans le cadre des préparatifs au lancement de la phase d’exploitation de la centrale NOOR III. Cette formation se décline sur 2 mois et cible 60 étudiants. Le programme se divise en 15 modules, répartis sur 300 heures de théorie et de pratique.

Ce deuxième cycle offrira des débouchés plus variés aux futurs lauréats, tels que des opérateurs de nettoyage de champs solaires, des opérateurs de terrain, des opérateurs de blocs de puissance et des techniciens de maintenance, à la fois mécaniques et électriques.

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre SENER, Masen et l’OFPPT le 28 mars à Rabat, pour la formation d’une centaine de jeunes de Ouarzazate, visant ainsi à renforcer l’industrie locale et les compétences du capital humain. Les candidats retenus à la formation recevront un certificat de formation en énergie solaire thermique.

Pour rappel, La première session de formation a permis de former 42 étudiants aux métiers liés à l’énergie solaire thermique à concentration (CSP). L’équipe de formateurs de l’OFPPT ont eux-mêmes été accompagnés, avant le lancement de la session de formation, par des experts SENER, contribuant ainsi à la création de nouvelles compétences et favorisant le transfert de savoir-faire sur les technologies thermo-solaires aux établissements de formation locaux.

À travers cette initiative, MASEN confirme sa volonté de constituer un vivier de compétences dans les zones d’implantation de ses projets, en faisant appel à l’expertise de ses partenaires tels que SENER, mais aussi en étroite collaboration avec l’OFPPT qui cumule une longue expérience dans la formation spécialisée des jeunes.

LNT avec Cp