La 20e édition du Festival International du Film de Marrakech se déroulera du 24 novembre au 2 décembre 2023. Le célèbre réalisateur américain, Martin Scorsese, soutien de longue date du Festival de Marrakech auquel il a participé à 5 reprises, a confirmé sa participation en tant que parrain de la 6e édition des Ateliers de l’Atlas, un programme de développement de talents du festival.

Le réalisateur a exprimé son enthousiasme à l’idée d’échanger avec de jeunes cinéastes et de les guider dans leur parcours.

« Je suis toujours très heureux de revenir au Festival de Marrakech, qui m’est si cher. Quand je n’y assiste pas en personne, j’y suis par la pensée. Pour cette édition anniversaire très spéciale du Festival, on m’a confié une mission précieuse : échanger avec les jeunes cinéastes et contribuer à les guider sur leur chemin. J’ai hâte de retrouver de vieux amis et de m’en faire des nouveaux », a-t-il déclaré.

Les Ateliers de l’Atlas, initiés en 2018, ont déjà soutenu 111 projets et films, dont plusieurs ont été reconnus dans des festivals internationaux. La présence de Martin Scorsese marque le début d’une nouvelle tradition où chaque année, une personnalité du cinéma mondial parrainera les ateliers. La 6e édition des Ateliers se tiendra du 27 au 30 novembre, en parallèle à la 20e édition du Festival international du film de Marrakech.

Partagez cet article :