La Galerie d’art Marsam annonce la deuxième rencontre du Marsam Book Club, un programme culturel phare de l’année 2024-2025. Sous l’impulsion de son directeur, Khalil Amr Chraïbi, la galerie enrichit son offre artistique en y intégrant une dimension littéraire, invitant ainsi une série d’auteurs à dialoguer avec le public. Ce programme, véritable « retour aux racines culturelles », répond à un besoin grandissant à Casablanca d’échanges enrichissants autour de la littérature, affirment les organisateurs.

Loin de la traditionnelle séance de présentation et dédicace, cette rencontre innovante place les lecteurs au cœur de l’animation, leur donnant la parole pour partager leurs impressions.

Myriam JEBBOR, auteure et journaliste casablancaise, sera l’invitée de cette édition. Ancienne directrice de publication du magazine Femmes du Maroc, elle anime également des ateliers d’écriture créative. Auteure de plusieurs romans et nouvelles, elle est appréciée pour ses histoires qui mêlent traditions, culture et émotions. Son écriture, intime et touchante, explore les aspects profonds de l’âme humaine et continue de captiver ses lecteurs.

Rendez-vous le jeudi 12 décembre à 18h à la galerie Marsam pour une rencontre littéraire unique autour de l’ensemble de son œuvre.

Partagez cet article :