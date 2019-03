PARTAGER Marsa Maroc, des résultats en hausse tirés par les importations de charbon

Mohammed Abdeljalil, président du Directoire de Marsa Maroc, a réuni la presse le 22 mars 2019 pour la présentation de l’activité et des comptes de la société au titre de l’exercice 2018.

Un niveau de trafic global en légère hausse

Le trafic global traité par Marsa Maroc et ses filiales s’est établi à 36,5 MT, en hausse de 1,1% par rapport à 2017. Il a été tiré par une forte progression de 11,4% du trafic des conteneurs, qui s’est établi à 927 KEVP à fin 2018, expliquée essentiellement par l’ouverture d’une ligne régulière par des nouveaux clients armateurs entre l’Europe du Nord et l’Asie via le port de Casablanca, une légère hausse de 1,3% du trafic des vracs solides et des marchandises conventionnelles à 17,7 MT avec une importante augmentation du trafic de charbon (+1,2 million de tonnes) suite à la hausse des importations destinées à l’alimentation de la nouvelle unité de la centrale de Jerada, et ce malgré une baisse du trafic des vracs liquides de 6,2% , à 9,4 MT contre 9,9 MT en 2017, notamment à cause de la baisse du trafic de fuel.

On notera que Marsa Maroc renforce sa position de leader d’opérateur portuaire, avec une part de marché passant de 62% à 66%.

Des réalisations financières en progression appréciable

Le chiffre d’affaires du groupe Marsa Maroc s’est inscrit en hausse de 7,6% à 2 748 MDh grâce à la progression de certaines composantes du trafic, et le résultat d’exploitation a augmenté de 8,3% à 824 Mdh, en ligne avec l’augmentation du chiffre d’affaires et témoignant de la maitrise des charges d’exploitation, selon le management.

Le RNPG s’est établi à 556 MDH, en baisse de 7,3% par rapport à l’année 2017. Toutefois, cette baisse s’explique par la prise en compte en 2017 d’un résultat non courant exceptionnel de 115 Mdh. Retraité des éléments exceptionnels liés à l’exercice 2017, le résultat net 2018 afficherait une augmentation de 13%.

Pour l’année à venir, la direction de Marsa Maroc a déclaré son intention de poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique à travers la prospection de nouvelles opportunités de développement aux niveaux national et régional. Dans cette perspective, elle a procédé à la signature d’un accord de joint-venture avec les sociétés Eurogate International GmbH et Contship Italia S.p.A pour leur entrée dans le capital de MINTT, filiale en charge de la concession pour la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et l’entretien du terminal à conteneurs 3 au Port Tanger Med 2, qui devrait entrer en service en 2020.

Le Directoire a proposé la distribution d’un dividende de 9,3 dirhams par action.

SB