Marsa Maroc et la société Terminal Investment Limited (TIL), filiale du Groupe MSC, ont conclu un accord de partenariat en vue de l’entrée de TIL dans le capital de la filiale concessionnaire du terminal à conteneurs du port Nador West Med.

Cet accord, soumis à l’approbation des autorités compétentes, résultera en une structure d’actionnariat où TIL détiendra 50% moins une action, tandis que Marsa Maroc conservera 50% plus une action du capital social et des droits de vote.

Un projet stratégique

Marsa Maroc a signé en juin 2024 la convention de concession du terminal à conteneurs de Nador West Med. Doté d’une infrastructure moderne comprenant 1 520 mètres linéaires de quai, une profondeur de 18 mètres et 70 hectares de terre-pleins, ce terminal atteindra à pleine capacité un trafic de 3,4 millions d’EVP. La mise en service de sa première phase est prévue début 2027.

Ce partenariat avec TIL, opérateur de terminaux à conteneurs de renom, renforce la stratégie de Marsa Maroc visant à associer des partenaires internationaux de premier plan pour développer l’offre portuaire nationale et renforcer la position du Maroc dans le commerce maritime mondial.

Le Maroc poursuit le développement de ses infrastructures portuaires en ligne avec sa stratégie de positionnement comme plateforme logistique de premier plan. Après le succès de Tanger Med, le pays déploie une nouvelle plateforme industrialo-portuaire avec le port Nador West Med.

Avec Tanger Med et Nador West Med, le Maroc disposera de deux hubs majeurs de transbordement en Méditerranée, renforçant sa compétitivité et sa connectivité maritime.

En s’implantant à Nador West Med en partenariat avec MSC et CMA CGM, Marsa Maroc se positionne stratégiquement au sein du paysage portuaire international. Le terminal de Nador West Med deviendra ainsi un hub majeur de transbordement en Méditerranée.

Depuis janvier 2021, Marsa Maroc opère avec succès sur le segment du transbordement des conteneurs à Tanger Med, notamment via le Terminal à Conteneurs 3 (TC3), exploité en partenariat avec Hapag Lloyd, Eurogate International GmbH et Contship Italia S.p.A. Ce terminal a atteint sa capacité maximale de 1,5 million d’EVP en seulement trois ans.

A propos de TIL

Terminal Investment Limited (TIL) est l’un des plus grands opérateurs mondiaux de terminaux à conteneurs. Son portefeuille comprend des infrastructures stratégiques situées sur les principales routes commerciales desservies par Mediterranean Shipping Company (MSC), premier armateur mondial.

A propos de Marsa Maroc

Marsa Maroc est le principal opérateur marocain de gestion de terminaux portuaires. Actif dans 11 ports et gérant 25 terminaux, il traite un trafic annuel de plus de 60 millions de tonnes. Coté à la Bourse de Casablanca, Marsa Maroc a pour actionnaire de référence le Groupe Tanger Med, acteur majeur du développement portuaire, logistique et industriel au Maroc.

LNT avec CdP

Partagez cet article :