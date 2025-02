Marsa Maroc, opérateur portuaire majeur au Maroc, a enregistré une nette progression de son activité au quatrième trimestre 2024. L’entreprise a notamment affiché une hausse de 11 % du trafic manutentionné, atteignant 63,3 millions de tonnes sur l’ensemble de l’année. Cette performance a été soutenue par la croissance de toutes les composantes du trafic.

Le dernier trimestre de 2024 a été marqué par une augmentation du trafic global de 5 %, portant le volume du quatrième trimestre à 16,3 millions de tonnes. Le trafic des conteneurs a poursuivi sa croissance dynamique avec une progression de 13 %. Cette hausse a été portée par le développement du segment du transbordement, qui a atteint 1 660 494 EVP, soit une augmentation de 12 %. Par ailleurs, le trafic domestique a connu une progression encore plus marquée de 14 %, atteignant ainsi 1 238 285 EVP à la fin de l’année.

D’autres segments du trafic ont également affiché de solides performances. Le trafic des vracs solides et divers a enregistré une augmentation de 9 %, atteignant 21,7 millions de tonnes, notamment grâce à la croissance des flux de céréales, de gypse et de soufre. Le trafic des vracs liquides a suivi une tendance similaire avec une hausse de 11 %, atteignant 10,7 millions de tonnes. Quant au secteur des véhicules, Marsa Maroc a traité 102 800 unités, marquant une progression de 8 %. Enfin, le trafic roulier a légèrement augmenté de 4 %, avec 24 500 unités manutentionnées.

Performance financière en forte progression

Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc a franchi pour la première fois la barre des 5 milliards de dirhams, atteignant précisément 5 008 millions de dirhams au 31 décembre 2024, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Cette dynamique s’est particulièrement illustrée au quatrième trimestre, période au cours de laquelle le chiffre d’affaires a atteint 1 291 millions de dirhams, en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2023.

En parallèle, Marsa Maroc a intensifié ses investissements en allouant une enveloppe de 715 millions de dirhams pour le renouvellement de ses équipements et la modernisation de ses infrastructures, soit une progression de 37 % par rapport à 2023.

La situation financière de l’entreprise demeure robuste. Au 31 décembre 2024, l’endettement net s’élevait à -792 millions de dirhams, reflétant un solde positif grâce à une trésorerie disponible de 2 390 millions de dirhams, contre 1 598 millions de dirhams de dettes de financement.

Avec ces résultats solides, Marsa Maroc confirme sa position d’acteur clé du secteur portuaire national et poursuit sa stratégie d’expansion et de modernisation. Grâce à la demande croissante et à la dynamique positive des échanges commerciaux, l’entreprise se positionne favorablement pour poursuivre son développement en 2025, se félicite le groupe dans un communiqué de presse.

LNT

Partagez cet article :