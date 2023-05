La ville ocre a abrité, le week-end dernier (samedi 20 et dimanche 21 mai 2023) la première édition deu MarrakechRun. Cet événement sportif, qui propose de réunir la communauté des runners dans les lieux emblématiques de la Cité Ocre comme le parc Nzaha Moulay El Hassan, les Jardins du Harti ou encore le Cyber Park, a été couronné de succès.

Emmenés par deux champions marocains, Mohamed Ahansal, cinq fois vainqueur du Marathon des Sables, et Lahcen Ben Youssef, médaillé de bronze aux Championnats du Monde 1998 de cross-country, tenus également à Marrakech, les participants ont pu ainsi s’adonner aux différentes activités proposées par l’organisateur de cet événement, Younès Iraki, fondateur de City-Run. Au programme, samedi et dimanche, des courses de 5, 10 et 15 km, des séances de stretching et de Taï Chi ou encore des initiations à la marche ou au jogging.

Plusieurs centaines d’adeptes de la pratique sportive se sont ainsi retrouvés, dans une ambiance bon enfant et joyeuse, sur les différents parcours mis à leur disposition encouragés par des groupes de coureurs locaux comme « Les belles coureuses » ou « Man Run Kech ». Le MarrakechRun intervient après les succès rencontrés en novembre 2022 par RabatRun et en mars dernier par CasablancaRun, deux événements qui ont réunis plus de 10 000 participants selon le même principe : courez et redécouvrez votre ville ! Autrement et pour celles et ceux qui ont pu prendre part à cette compétition, cette première édition de MarrakechRun n’a pas déçu. Loin de là !

H.Z

Partagez cet article :