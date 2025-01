L’inauguration officielle du Parc Industriel de la cité Ocre, situé à Tamansourt, dans la Préfecture de Marrakech, a eu lieu ce 29 janvier.

Ce projet, initié par le Conseil de la Région Marrakech-Safi et mis en œuvre par l’Agence régionale d’exécution des projets, a pour objectif de soutenir la dynamique économique régionale et de renforcer l’attractivité du territoire, aussi bien au niveau national qu’international.

Lors de cette inauguration, Samir Goudar, président du Conseil régional de Marrakech-Safi, a indiqué que ce parc industriel apporte une offre foncière et industrielle supplémentaire pour la région, avec un environnement adapté aux besoins des investisseurs locaux et internationaux. Il a également mis en avant la volonté d’inscrire ce projet dans une approche durable et inclusive, en lien avec d’autres initiatives visant à diversifier les secteurs d’activité et à encourager l’innovation technologique.

Un levier pour le développement industriel

Intervenant à cette occasion, Taoufik Moucharaf, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné l’évolution du secteur industriel au Maroc, qui vise à renforcer la production locale et à développer de nouvelles activités industrielles pour améliorer la résilience économique.

Il a rappelé que la région Marrakech-Safi possède des ressources et des infrastructures qui en font un centre industriel important, bénéficiant d’un intérêt croissant de la part des investisseurs. L’augmentation des projets industriels dans la région reflète son potentiel de développement et sa capacité à accueillir de nouvelles industries.

De son côté, Adil Belhayoun, associé gestionnaire à Etic Consult, a précisé que ce parc industriel répond à une demande accrue d’investissements industriels dans la région. Il a également mis en avant la collaboration entre les différents acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet, soulignant l’importance d’une gestion efficace et d’une coordination entre les partenaires.

Un projet structurant pour la région

Le Parc Industriel de Tamansourt s’intègre dans les orientations du Nouveau Modèle de Développement, ainsi que dans les stratégies sectorielles et territoriales du pays. Il fait partie des projets structurants du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) et du Plan de Développement Régional (PDR) 2022-2027.

Ce projet vise à fournir des infrastructures modernes adaptées aux exigences des entreprises, afin de favoriser leur implantation et leur développement. L’objectif est également de soutenir l’activité industrielle et de contribuer à la création d’emplois dans la région.

L’inauguration de ce parc se veut mettre en avant les opportunités d’investissement disponibles et illustre les initiatives mises en place pour accompagner les entreprises et favoriser le développement économique de la région.

