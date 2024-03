L’association Sidi Bel Abbas Dartifl Marrakech a organisé le vendredi 22 mars 2024 à l’hôtel Oberoi un Ftour solidaire au profit de la construction de deux nouveaux pavillons à l’orphelinat Dartifl de Marrakech. Ces deux nouveaux pavillons accueilleront 240 nouveaux bénéficiaires orphelins et enfants en situation difficile. L’association ordonnera la priorité aux enfants victimes du séisme de Marrakech et l’Haouz.

Ce Ftour a connu la participation de plus de 330 invités de Marrakech, Casablanca et Rabat ; du monde des affaires et associatif, et qui ont fait preuve d’une grande générosité au profit de cette institution sociale. Une quinzaine d’artistes peintres, Photographes et sculpteurs ont également fait don de leurs œuvres artistiques au profit de ce projet de grande envergure.

La Maison de l’Enfant « Dar Tifl » a été créée en 1934 grâce à l’engagement et à la bienveillance de nobles bienfaiteurs et à leur tête, feu SM le Roi Mohamed V qui fit don du terrain de 4ha à Bab Aghmat à l’association.

Dar Tifl a pour mission essentielle la prise en charge et l’accueil d’enfants orphelins et dépourvus de soutien familial dans un environnement qui leur permet de grandir et s’épanouir

Dar Tifl bénéficie d’une aide de l’État pour sa gestion quotidienne mais elle a besoin du soutien des donateurs pour couvrir tous les besoins des pensionnaires.

Aujourd’hui Dartifl accueille 400 bénéficiaires et emploie 71 éducateurs spécialisés et cadres administratifs.

Cdp

