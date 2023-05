A quelques heures seulement du lancement officiel de la première édition de « GITEX AFRICA Morocco », la ville de Marrakech se prépare à accueillir toutes les communautés de l’écosystème de la High-tech et de l’innovation en Afrique.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, cet événement réunira des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires, pour des échanges entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Ce salon a, entre autres, pour objectif de mettre en lumière l’expérience du Royaume dans le domaine de la High Tech et de l’innovation, avec un focus sur les efforts consentis et les grandes réalisations accomplies dans ce domaine.

Cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 2 juin, accueillera plus de 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques issus de plus de 100 pays, selon les organisateurs.

« GITEX AFRICA Morocco » vise donc, à établir des liens avec des investisseurs, des accélérateurs et des incubateurs mondiaux et régionaux, créer des relations avec des acheteurs d’entreprises et des gouvernements, et à connecter les leaders technologiques, les gouvernements, les startups, les investisseurs et les pôles d’innovation mondiaux.

De même, GITEX Africa offre l’opportunité pour explorer la vitrine mondiale interactive des innovations et des dernières technologies, assister à des conférences axées sur les résultats, lancer des produits et solutions innovants, et de se connecter avec des leaders de l’industrie dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’informatique de la cybersécurité, entre autres.

Cet événement permettra aussi de rencontrer les plus grands experts, entrepreneurs et innovateurs venus partager leurs idées et leurs projets et de découvrir les dernières tendances et opportunités dans l’industrie de la technologie.

« GITEX AFRICA Morocco » sera également l’occasion de rencontrer des Chief Experience Officer (directeurs de l’expérience) des grandes technologies qui viendront révéler leurs points de vue sur les défis actuels et la prochaine frontière de l’innovation.

« Le Royaume du Maroc est honoré d’accueillir la 1ère édition de « GITEX AFRICA Morocco » en 2023, un événement qui constitue une réelle opportunité pour notre pays d’approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l’innovation technologique », souligne la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, citée dans un communiqué annonçant l’organisation de cet événement dans le Royaume.

Ce Salon s’inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du Royaume pour renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du numérique, et contribuer au rayonnement du Continent Africain au niveau international, a-t-elle ajouté, notant que GITEX AFRICA Morocco visera ainsi à promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale du Continent.

Le Directeur Général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani, estime, quant à lui, que « le potentiel de la technologie au Continent africain est illimité et qu’il est temps d’agir. En tant que catalyseur de la transformation numérique du Maroc, l’ADD contribue dans la promotion de l’innovation dans de nombreux secteurs, incitant tous les partenaires de l’écosystème à assurer une transition numérique intelligente ».

« Alors que le Continent africain commence à créer un environnement propice à l’innovation technologique, GITEX AFRICA Morocco est une réelle opportunité de rassembler les magnats de la technologie et de promouvoir les investissements et nous sommes profondément engagés à contribuer au succès de cette première édition », a-t-il enchainé.

De son côté, la ministre de l’Économie Digitale et de la Communication du Bénin, Aurélie Adam Soule Zoumarou, a fait savoir que les outils numériques sont devenus en Afrique, d’importants facilitateurs et accélérateurs qui optimisent la productivité, notant que la numérisation est le catalyseur pour desservir toutes les activités sectorielles.

« Participer activement à GITEX AFRICA est une belle opportunité pour les leaders de l’écosystème numérique de contribuer à dynamiser l’économie africaine », a-t-elle ajouté.

« GITEX est l’un des plus grands événements technologiques au monde. En tant qu’entreprise technologique africaine et marocaine, exposer à GITEX AFRICA nous donnera l’opportunité de présenter notre nouvelle plateforme +Low code / No Code+ dédiée aux services e-qov, de nous connecter avec les principaux acteurs IT et décideurs gouvernementaux du Continent, et pour ouvrir des opportunités de croissance économique en Afrique », a relevé, pour sa part, Mohamed Fayçal Benachou, PDG d’un groupe spécialisé dans les nouvelles technologies.

Dans la même lignée, le ministre égyptien des communications et de l’information, Amr S. Talaat note que GITEX est une plateforme admirable pour rencontrer des officiels gouvernementaux d’autres pays, et échanger les points de vue et expériences sur les difficultés que nous rencontrons ».

LNT avec MAP

Partagez cet article :