Les travaux de la sixième session de la Commission mixte de coopération Maroc-Yémen se sont tenus vendredi à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de son homologue yéménite, Shayea Mohsen Al-Zindani. Cette session a été marquée par la signature de plusieurs accords stratégiques et la réaffirmation des liens historiques entre les deux nations.

Consolidation des relations bilatérales et convergence des positions diplomatiques

Lors de cette rencontre, M. Bourita a souligné la profondeur des relations fraternelles unissant le Maroc et le Yémen, mettant en avant la volonté du Royaume de renforcer la coopération dans divers domaines. Il a réaffirmé l’engagement du Maroc à soutenir la légitimité constitutionnelle yéménite, l’unité territoriale et la souveraineté du Yémen, tout en rejetant toute ingérence étrangère dans ses affaires internes.

De son côté, M. Al-Zindani a exprimé sa reconnaissance envers le Maroc pour son soutien constant et a salué l’accueil réservé aux étudiants yéménites dans les institutions marocaines. Il a également félicité le Royaume pour l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, y voyant un honneur pour l’ensemble des pays arabes.

Sur le plan diplomatique, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur de la cause palestinienne, en soutenant la solution à deux États avec Al-Qods-Est comme capitale de la Palestine. Le ministre yéménite a d’ailleurs salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la préservation de l’identité de la ville sainte et du soutien aux populations palestiniennes à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Signature de plusieurs accords de coopération

À l’issue de cette session, plusieurs accords et mémorandums d’entente ont été signés entre les deux pays, couvrant divers secteurs stratégiques, notamment :

• Reconnaissance mutuelle des permis de conduire

• Coopération dans le domaine des ressources en eau

• Développement des infrastructures routières et portuaires

• Renforcement des activités de coopération en météorologie et climatologie

• Formation professionnelle et enseignement supérieur (programme 2025-2027)

Par ailleurs, le Maroc a annoncé l’octroi de 20 bourses supplémentaires aux étudiants yéménites dans les instituts de formation professionnelle, avec une extension prévue à 30 bourses supplémentaires, portant ainsi leur total à 150.

Soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et développement en Afrique

Le Yémen a réaffirmé son soutien indéfectible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, saluant les efforts du Royaume en faveur d’une solution politique réaliste et consensuelle, dans le cadre des résolutions des Nations Unies. M. Al-Zindani a également souligné le développement économique et social accéléré des régions du Sud marocain, notamment grâce au Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI.

En outre, la République du Yémen a salué le rôle pionnier du Maroc dans le développement du continent africain, mettant en avant trois initiatives royales majeures:

• L’Initiative pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique

• Le Processus des États Africains de l’Atlantique

• Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc

Ces projets, selon le ministre yéménite, témoignent de l’engagement du Maroc en faveur du progrès et de la stabilité en Afrique.

Perspectives d’avenir

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution des relations bilatérales et ont convenu d’intensifier leur coopération, notamment dans les instances internationales. Cette rencontre a marqué une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat entre le Maroc et le Yémen, avec une volonté commune d’explorer de nouveaux domaines de collaboration et de renforcer les échanges économiques et commerciaux.

Ainsi, la 6ème session de la Commission mixte Maroc-Yémen s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et de convergence des intérêts stratégiques, au service du développement et de la stabilité des deux nations.

