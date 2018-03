PARTAGER Le Maroc veut accueillir les AG du FMI et de la BM en 2021

Une délégation marocaine conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, effectue les 13 et 14 mars, une visite aux sièges du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), à Washington, pour promouvoir la candidature du Maroc pour accueillir l’édition 2021 des Assemblés Annuelles de ces deux institutions.

Au menu de cette visite figure une série de rencontres entre la délégation marocaine et les administrateurs et les hauts responsables des deux institutions de Bretton Woods.

A cette occasion, M. Boussaid a précisé que le Maroc dispose de tous les atouts et garanties pour accueillir un événement d’une telle envergure, notamment sa stabilité et la sécurité dont il jouit, la performance de son économie ainsi que ses perspectives de croissance et de développement, les importantes infrastructures dont il regorge et l’important savoir-faire développé par le Royaume en matière d’organisation de manifestations d’envergure internationale, comme il l’a démontré en accueillant, avec succès, les travaux de la COP22 en novembre 2016.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que cette prestigieuse manifestation n’a pas été organisée dans le continent africain depuis plus de 40 ans, et qu’il est temps pour l’Afrique d’avoir l’honneur de l’accueillir.

Les Assemblés Annuelles du Groupe de la BM et du FMI sont organisées chaque deux années à l’extérieur des Etats-Unis pour faire le point sur les activités des deux institutions et débattre de sujets d’actualité notamment la conjoncture internationale, le développement et le financement des économies et la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

L’édition 2021 devrait connaitre la participation de plus de 14.000 personnalités dont les ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales de l’ensemble des 189 pays membres de ces institutions ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG, et du milieu universitaire.

Le processus de sélection du pays hôte des Assemblées Annuelles 2021 sera achevé dans les quelques semaines à venir et le pays désigné sera officiellement annoncé au cours des Assemblées Annuelles devant se tenir à Bali (Indonésie) en octobre 2018.

LNT avec Map