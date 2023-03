Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont signé, jeudi à Rabat, 5 programmes de coopération d’un montant total de 5,5 milliards de dirhams – MMDH (près de 500 millions d’euros – M€) pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume.

Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, les 5 programmes de coopération concernent la protection sociale, la transition verte, la réforme de l’administration publique, la gestion des migrations et l’inclusion financière. Il s’agit du programme « KARAMA », doté d’un budget de 130 M€ (1,43 MMDH), qui est la deuxième phase du programme de soutien à la protection sociale au Maroc financé par l’UE. Son objectif principal est de soutenir la réforme du système de protection sociale du pays, en améliorant la qualité et l’efficacité des services sociaux de base, ainsi qu’en établissant un système de protection sociale universel. Ce programme appuiera des mesures spécifiques visant à garantir un accès équitable à la couverture sanitaire universelle, aux allocations familiales, à l’assurance chômage et aux pensions pour la population marocaine, et renforcera l’assistance sociale et les droits des personnes vulnérables, y compris les migrants, en leur fournissant des soins et une protection appropriés. Pour ce qui est du programme « AL ARD AL KHADRAA – TERRE VERTE », qui s’inscrit dans le cadre du Partenariat vert UE-Maroc, il est financé à hauteur de 115 M€ (1,26 MMDH) et vise à soutenir les aspects verts, inclusifs et innovants des « Génération Green » et « Forêts du Maroc ».

L’objectif principal est d’améliorer la durabilité environnementale et économique des activités agricoles et forestières tout en favorisant l’inclusion sociale et économique des populations rurales.

De même, le Programme d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique, financé à hauteur de 50 M€ (550 millions de dirhams – MDH), a pour but d’améliorer l’accès des citoyens aux services publics, d’organiser de manière plus efficace les services de l’Etat et de promouvoir la dématérialisation des procédures administratives. Ce programme vise à simplifier et à numériser les procédures administratives pour les citoyens et les entreprises, ainsi qu’à améliorer la transparence et la qualité des services publics, et contribuera à décentraliser les services administratifs pour les rapprocher des citoyens. S’agissant du programme d’Appui à la Gestion des Flux Migratoires, il s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile du Royaume du Maroc, et bénéficie d’un financement de 152 M€ (1,67 MMDH). Le but de ce programme est d’accompagner les autorités marocaines dans leurs efforts pour faire face aux défis liés à la migration irrégulière, au trafic illicite des migrants et à la traite d’êtres humains. Ce programme entend aussi améliorer la gestion de la migration en renforçant le cadre institutionnel et légal, en favorisant l’accès aux services de base pour les migrants et leur intégration. Pour le programme d’Appui à l’Inclusion Financière, il vise à améliorer l’accès au financement pour les entreprises ainsi que pour les personnes ayant des difficultés à accéder aux produits et services financiers, d’un montant de financement de 51 M€ (561 MDH).

S’exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a souligné que la signature de ces conventions pour des projets importants représente une étape majeure dans le développement économique, social et environnemental du Royaume. Il a également salué l’engagement de l’UE à soutenir les efforts du Maroc dans sa quête de développement durable et inclusif, rappelant que ces projets témoignent de la qualité et de la densité des liens de coopération entre le Royaume et l’UE, ainsi que de l’importance de l’appui communautaire pour les efforts de développement du pays. De son côté, M. Várhelyi a fait savoir que le Maroc constitue et restera un partenaire essentiel pour l’UE, ajoutant que l’Union en a commencé la mise en œuvre du partenariat renouvelé et du plan économique et d’investissement présentés moins d’un an après sa visite au Maroc. Et de noter qu’à ces cinq programmes, s’ajoute un programme ambitieux en soutien à la stratégie nationale du Maroc pour la migration et la mobilité. Par ailleurs, les deux parties ont salué le niveau des liens de coopération Maroc-UE, tout en exprimant leur volonté d’engager une réflexion conjointe pour renforcer l’accès aux moyens financiers communautaires.

LNT avec MAP

