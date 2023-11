En collaboration avec Kompass, le magazine Économie Entreprises a récemment dévoilé son classement annuel des 500 plus grandes entreprises au Maroc, baptisé « 500 Global ». Au sein de ce palmarès, Maroc Telecom se démarque en atteignant la quatrième place. Il est à noter qu’il s’agit est la seule entreprise de son secteur à figurer dans le Top 10 de ce classement sélectif, ce qui souligne sa position de leader exceptionnel dans le domaine des télécommunications au Maroc.

Ce classement met en avant les performances exceptionnelles des entreprises marocaines dans divers secteurs économiques, reflétant ainsi la vigueur et la croissance du marché national. En se classant quatrième, Maroc Telecom confirme sa position dominante dans le secteur des télécommunications.

Rappelons que le Groupe Maroc Telecom a récemment annoncé des résultats financiers positifs au 30 septembre 2023. Il est à noter que la croissance du chiffre d’affaires consolidé, qui a atteint 3,2%, a été principalement stimulée par les performances de ses filiales Moov Africa, affichant une croissance de 7,5%. De plus, le Résultat Net ajusté Part du Groupe a augmenté de 2,4%, ce qui démontre la solidité financière et la stabilité opérationnelle du Groupe.

Un autre point clé mis en avant dans ces résultats est le maintien d’un niveau d’investissements élevé par le Groupe, hors fréquences et licences, représentant 20,7% de ses revenus. Cela témoigne de l’engagement continu de Maroc Telecom à investir dans l’expansion de son réseau, l’amélioration de ses services et l’adoption de technologies de pointe pour répondre aux besoins croissants de sa clientèle et maintenir sa position de leader sur le marché des télécommunications.

Cette reconnaissance au sein du « 500 Global » renforce davantage la réputation de Maroc Telecom en tant qu’acteur clé et contribue à renforcer la confiance de ses parties prenantes.

