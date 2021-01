Une nouvelle marque est née au sein du monde des télécoms africains, « Moov Africa » , qui désormais réunit autour d’une identité commune les filiales du Groupe Maroc Telecom.

Le Groupe Maroc Telecom est présent dans 11 pays sur le continent africain: Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo. Il affiche plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet.

Aujourd’hui est créée une nouvelle identité de marque qui rassemble les 10 filiales telecoms africaines de Maroc Telecom, forte d’un plus large territoire de présence et des effets de synergie qui contribueront au rayonnement commercial de la marque dans chaque pays, explique un communiqué du groupe.

Cette nouvelle identité illustre la vision du Groupe Maroc Telecom, « l’Afrique en mouvement », qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère, dit-on auprès du groupe.

La nouvelle marque Moov Africa adopte la signature « Un monde nouveau vous appelle » de l’opérateur global. À l’occasion de la création de la marque, la légende du sport Teddy Riner qui s’apprête à concourir pour sa 4ème médaille olympique, a prêté sa voix et son image au Groupe Maroc Telecom dont il est l’ambassadeur depuis 2017.

La nouvelle identité de marque Moov Africa du Groupe Maroc Telecom se veut ainsi marquer une nouvelle étape dans le développement à l’international du Groupe Maroc Telecom sur des marchés à fort potentiel, et renforcer davantage son positionnement stratégique en tant qu’acteur majeur des télécoms en Afrique, conclut le texte.

LNT avec CdP

