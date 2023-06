La participation du Groupe Maroc Telecom à l’évènement Gitex Africa met en avant plusieurs offres innovantes, à travers une immersion dans des univers technologiques destinés au segment B2B, tels que :

L’univers « Solutions Cloud et Data Center» qui réunit les offres d’hébergement de Maroc Telecom, les solutions Cloud Backup as a Service (BaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Plateforme as a Service PaaS, ainsi qu’une Market Place des services managés « MT Cloud » ;

L’univers « Cybersécurité» qui met en avant les solutions de sécurité proposées par Maroc Telecom pour accompagner les entreprises dans la protection de leurs données et terminaux comme les solution DDoS (Distributed Denial Of Service) et MDM (Mobile Device Management) ;

L’univers « Services Collaboratifs» qui regroupe les solutions de productivité, telles que la Visio Conférence « MT VISIO », E-learning, Microsoft 365 ou encore Google Workspace ;

L’univers « Connectivité» qui présente principalement la nouvelle offre Data SD-WAN hautement sécurisée et destinée aux Entreprises tournées vers le cloud et sensibles à la sécurité de leurs données ;

Maroc Telecom présente également sa nouvelle offre « Power Fibre », basée sur la technologie FTTR (Fiber To The Room), et sera le premier opérateur en Afrique à proposer cette innovation à ses clients. Basée sur une solution tout-optique, « Power Fibre » remplace la distribution par câbles réseaux traditionnels par une distribution par câbles à fibres optiques transparents pour éviter toute perte de débit et maximiser ainsi la puissance du signal dans chaque pièce.

La présence du Groupe Maroc Telecom à ce salon international sera, par ailleurs, marquée par la dimension panafricaine du Groupe, à travers la présentation du câble sous-marin « WEST AFRICA » qui relie l’Afrique à la boucle optique mondiale, pour accompagner le besoin croissant du continent en matière de connectivité. Il vise à accompagner la transformation digitale du continent Africain en offrant un accès à l’Internet Haut Débit de haut niveau, et à rapprocher les populations en favorisant le désenclavement numérique.

En outre, un espace « Mobile Money » sera dédié à l’offre Moov Money, le service de paiement et de transfert d’argent du Groupe Maroc Telecom en Afrique.

En participant à ce rendez-vous majeur de l’innovation technologique, le Groupe Maroc Telecom renforce son rôle d’opérateur global et confirme sa stratégie d’innovation continue et son engagement pour accompagner la transformation digitale et l’évolution des usages de ses clients partout sur le continent Africain.

LNT avec CdP

