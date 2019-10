PARTAGER Maroc Telecom maintient sa dynamique de croissance au 3è trimestre

Maroc Telecom, dans un communiqué, a présenté ses résultats au 1er septembre 2019.

Globalement, les réalisations de l’opérateur sont en croissance, avec une hausse du parc global du groupe qui atteint près de 68 millions de clients, une croissance des revenus du groupe de +0,9% à base comparable, tirés par la Data Mobile.

L’EBITDA consolidé maintient sa croissance, affichant +4,9% à base comparable, grâce à la

poursuite des efforts d’optimisation des coûts, selon Maroc Telecom, et le Résultat Net ajusté Part du Groupe se trouve en hausse de 1,3% à base comparable. De son côté, le CFFO ajusté est en hausse de 18,0% avec un niveau d’investissement représentant 12,0% du chiffre d’affaires consolidé.

Maroc Telecom annonce pour la fin d’années des perspectives maintenues, à savoir un chiffre d’affaires et un EBITDA stables, et un CAPEX d’environ 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

A l’occasion de la publication de ce communiqué, M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : « Le groupe Maroc Telecom poursuit sa dynamique de croissance avec la hausse de ses revenus, notamment de la Data, et l’amélioration de ses marges grâce à l’optimisation des coûts. Ces résultats confortent le Groupe dans l’atteinte de ses objectifs annuels et confirment la rentabilité et la pertinence de son modèle économique. Opérateur de référence sur l’ensemble de ses marchés, Maroc Telecom continue d’accompagner les changements induits par la transformation digitale en déployant les infrastructures et en étoffant ses offres pour rendre l’innovation technologique accessible au plus grand nombre. »

LNT avec CdP