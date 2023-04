Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 9,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023, en hausse de 3,7% (+1% à taux de change constant).

Cette évolution est soutenue par les revenus à l’international qui progressent de 7,3% (+1,8% à taux de change constant) ainsi que les revenus au Maroc qui s’améliorent de 0,6% par rapport à la même période de 2022, explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Malgré un contexte international défavorable, le Groupe Maroc Telecom démarre l’année 2023 avec de bons résultats opérationnels et renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires, relève l’opérateur national, notant que cette tendance positive s’explique par sa politique d’investissements et sa volonté de se différencier par la qualité de ses réseaux et de ses services.

L’activité des filiales en Afrique Subsaharienne continue d’être prépondérante dans la performance du Groupe, ajoute la même source, soulignant que leur apport, avec la mise en œuvre de plans d’optimisation des coûts efficients, donnent à Maroc Telecom les moyens nécessaires d’une croissance durable.

Le Groupe opte pour une approche proactive qui lui permet de s’adapter rapidement aux évolutions constantes de son marché et d’en saisir toutes les opportunités.

Ainsi, au cours du premier trimestre 2023, les activités du Groupe à l’International enregistrent un chiffre d’affaires de 4,6 MMDH, en hausse de 7,3% (+1,8% à taux de change constant), portées par la croissance de la Data Mobile de 27% (+20% à taux de change constant) et la hausse des activités du Mobile Money de 12% (+7% à taux de change constant).

Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 2,1% à taux de change constant.

Au niveau des activités au Maroc, elles ont affiché à fin mars 2023 une légère croissance (+0,6%) et atteignent 4,78 MMDH. Cette performance est essentiellement liée à la hausse de la Data Fixe (+7,2%).

Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dirhams, en légère baisse de 0,3% par rapport à 2022. La croissance de la Data Fixe (+7,2%) compense la baisse de la Voix.

Au terme du premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires Mobile affiche une hausse de 0,6% par rapport à la même période de l’année précédente.

LNT avec CdP

