PARTAGER Maroc Telecom : Les filiales africaines et l’internet mobile boostent les résultats

Le groupe Maroc Telecom, au titre de l’année 2017, annonce des résultats très satisfaisants, au-dessus des attentes de début d’année, selon un communiqué émis par l’opérateur.

Parmi les chiffres dévoilés, on notera :

» Progression de 5,5% de la base clients du Groupe à près de 57 millions ;

» Un chiffre d’affaires consolidé au quatrième trimestre qui repart à la hausse (+3,3% à taux de change constant) ;

» Au Maroc, le CA est tiré à la hausse par l’internet mobile ;

» Très bonnes performance des nouvelles filiales qui génèrent un chiffre d’affaires en croissance de 11,9% à taux de change constant ;

» Amélioration de la profitabilité du Groupe : le taux de marge d’EBITDA en progression de 1,2 point à taux de change constant pour atteindre 49,1% ;

» Hausse de 4,4% du Résultat Net ajusté Part du Groupe ;

» Progression du Cash-Flow Opérationnel ajusté de 3,1%, avec un niveau d’investissements qui représente 23% du chiffre d’affaires du groupe.

Le Conseil d’Administration a proposé la distribution d’un dividende de 6,48 dirhams par action, représentant un rendement de 4,4%.

Pour l’année 2018, le groupe a communiqué les perspectives suivantes :

► Chiffre d’affaires stable ;

► EBITDA stable ;

► Capex d’environ 23% du chiffre d’affaires (hors fréquences et licences).

M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré lors de la publication des résultats : « La croissance des résultats du groupe Maroc Telecom témoigne de sa résilience et de son agilité à anticiper les évolutions du marché. Sa grande capacité de maitrise des coûts et sa politique d’investissement rentable lui permettent d’améliorer ses marges, notamment dans les filiales africaines. Plus de 8 milliards de dirhams ont ainsi été dédiés cette année au déploiement des réseaux et à l’introduction des toutes dernières innovations technologiques. Fort de cette dynamique de croissance rentable, Maroc Telecom poursuivra en 2018 sa stratégie

basée sur l’innovation pour mettre à la disposition de ses clients le meilleur de la technologie et des services. »

LNT avec CdP