Le groupe Maroc Telecom a enregistré une performance financière et opérationnelle positive à la fin de l’année 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de 36,8 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de 3% sur un an (+1,4% à taux de change constant). Cette croissance est attribuée principalement à l’expansion des revenus de ses filiales Moov Africa et à l’augmentation des activités de l’Internet Fixe, compensant ainsi la baisse observée dans le secteur mobile au Maroc.

Au Maroc, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 19,54 MMDH, restant stable sur un an, avec une forte contribution de la Data Fixe, qui a augmenté de 7,2%. Le secteur mobile a vu une légère baisse de 1,3%, totalisant 11,63 MMDH, tandis que les activités fixe et Internet ont connu une hausse de 1,3%, atteignant 9,68 MMDH, principalement grâce à la Data Fixe.

Sur le plan international, le chiffre d’affaires a grimpé de 6,6% (+3,4% à taux de change constant), pour atteindre plus de 18,38 MMDH, avec une croissance notable dans les segments de la Data Mobile, de l’Internet Fixe et du Mobile Money.

Le groupe a également annoncé un résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de plus de 6,19 MMDH, en progression de 6,4% (+5,7% à taux de change constant) par rapport à l’année précédente. L’EBITA ajusté consolidé a suivi cette tendance positive, affichant une augmentation de 6,6% (+5,5% à taux de change constant), pour un total de 12,22 MMDH. L’EBITDA ajusté consolidé a également progressé de 4,7% (+3,5% à taux de change constant), atteignant plus de 19,36 MMDH, grâce à une gestion efficace des coûts opérationnels.

Maroc Telecom a poursuivi ses investissements, représentant 21,3% du chiffre d’affaires, en accord avec ses objectifs. Cependant, les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés ont diminué de 10,6% à taux de change constant, s’établissant à 10,21 MMDH, tandis que la dette nette consolidée du groupe représentait 0,8 fois l’EBITDA annuel.

Sur le plan clientèle, Maroc Telecom a atteint un total de 76 millions de clients en 2023, marquant une augmentation de 0,7% sur un an. Cette croissance est principalement due à l’augmentation de la clientèle au Maroc (+1%) et dans les filiales (+0,6%). Au Maroc, le parc mobile a connu une hausse de 2,7%, avec 19,8 millions de clients, tandis que le segment du fixe a légèrement reculé, avec 1,8 million de lignes.

À l’international, le groupe a vu son parc mobile atteindre 52,233,000 clients, répartis sur plusieurs pays africains, avec une croissance notable dans le segment haut débit, notamment le FTTH.

Le groupe prévoit de maintenir une démarche proactive en 2024 pour s’adapter aux évolutions du marché et saisir de nouvelles opportunités.

LNT

