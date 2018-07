PARTAGER Maroc Telecom : Une croissance soutenue des résultats consolidés

Le Groupe Maroc Telecom a publié ses résultats consolidés au titre du premier semestre 2018. Dans le communiqué diffusé dans la foulée, le groupe note :

Accélération de la croissance des parcs du Groupe (près de 10%), qui dépassent les 60 millions de clients ;

Croissance soutenue des résultats consolidés : le chiffre d’affaires et le Résultat Net part du Groupe progressent respectivement de 5,0% et 8,6% sur les six premiers mois de l’année ;

Au Maroc, croissance soutenue des activités Fixe et Mobile avec un chiffre d’affaires qui progresse de 5,0% au deuxième trimestre ;

Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires Mobile au Maroc grâce au fort engouement que connait l’Internet Mobile ;

Maintien d’une croissance forte des filiales subsahariennes dont le chiffre d’affaires progresse de 7,4% au premier semestre 2018.

Il conclut également à une amélioration des perspectives 2018, à périmètre et change constants :

► Croissance du chiffre d’affaires ;

► Croissance de l’EBITDA ;

► CAPEX de maximum 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

A l’occasion de la publication de ce communiqué, M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : « Maroc Telecom confirme le retour à la croissance de ses activités au Maroc. Cette tendance positive est à mettre au compte de sa politique d’investissement et de ses efforts pour se différencier par l’excellence de ses réseaux et de ses services. Associée à la croissance soutenue de ses filiales, elle donne au Groupe confiance pour l’atteinte des objectifs de l’année et lui permet de relever ses perspectives en conséquence.»

LNT avec CdP