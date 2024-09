Attijari Global Research (AGR) a révisé à la hausse son objectif de cours pour le titre Maroc Telecom, le fixant à 117 dirhams, ce qui représente un potentiel d’appréciation de 24 % d’ici 2025.

Cette prévision optimiste repose sur les solides performances opérationnelles de l’opérateur, qui confirment la résilience de son modèle économique, malgré un contexte réglementaire et concurrentiel de plus en plus difficile depuis 2019, selon le dernier rapport d’AGR intitulé « Maroc Telecom : la résilience finit toujours par payer ».

L’opérateur parvient en effet à maintenir une marge d’EBITDA consolidée supérieure à 51 % et une capacité bénéficiaire récurrente de 6 milliards de dirhams sur la période 2019-2024. Par ailleurs, les tendances du secteur au Maroc demeurent positives, notamment grâce au développement de la fibre optique et à l’arrivée imminente de la 5G, qui devraient compenser la baisse des revenus du mobile.

En Afrique, les filiales Moov, qui représenteront plus de 50 % des revenus en 2024, devraient afficher une croissance soutenue, portée par la forte demande pour la data mobile, l’internet fixe et le mobile money. AGR souligne également la capacité de Maroc Telecom à surmonter les chocs extérieurs tout en assurant la distribution de dividendes à ses actionnaires, grâce à sa capacité de remboursement de la dette, à la génération de cash et à un effort d’investissement constant.

Dès le quatrième trimestre de 2024, le titre Maroc Telecom devrait bénéficier d’une meilleure visibilité auprès des investisseurs, ce qui devrait améliorer son profil de risque et renforcer ses perspectives de dividendes. AGR anticipe ainsi une revalorisation progressive de l’action, notamment avec la normalisation attendue de son dividende. De plus, un assouplissement de la politique monétaire de Bank Al-Maghrib en 2024 devrait encourager l’intérêt des investisseurs pour les valeurs à fort rendement.

Selon AGR, Maroc Telecom se distingue comme la principale valeur de rendement parmi les grandes capitalisations, avec un rendement du dividende (D/Y) récurrent de 6 %, devançant largement les secteurs du ciment (3,8 %), des banques (3,5 %), de l’agroalimentaire (3,4 %) et de l’énergie (3 %).

