Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, accompagné d’une délégation ministérielle de haut niveau, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni en vue de renforcer les partenariats stratégiques entre les deux pays dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’éducation.

A cette occasion, M. Miraoui a participé au Forum Mondial de l’Éducation (Education World Forum), le plus grand rassemblement annuel de ministres de l’éducation et des compétences au niveau international, qui a été organisé du 7 au 10 mai à Londres sous le thème : » Nouveaux départs : Nourrir la culture de l’apprentissage, renforcer la résilience, promouvoir la durabilité », indique le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation dans un communiqué.

Lors de cet évènement ayant réuni des dirigeants d’organisations internationales, dont l’UNESCO, la Banque Mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques et le British Council, et plus de 124 ministres de l’éducation venus du monde entier, le ministre a pris part à un panel sur la thématique « which skills are most critical at different stages of education and how can these be developed through teaching, learning and nurture? » lors duquel il a insisté sur l’importance d’inclure dans les programmes de formation les power skills et de renforcer la capacitation des jeunes afin d’améliorer leur adaptabilité et résilience face à un monde en perpétuelle évolution.

Il a également rappelé les défis actuels auxquels font face les systèmes de l’enseignement supérieur notamment l’adaptation et la capacité d’accompagnement des évolutions technologiques tels que les nouveaux outils d’intelligence artificielle comme Chatgpt, ajoute le communiqué. Le ministre a aussi partagé l’expérience marocaine en matière de réforme de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à travers la nouvelle stratégie PACTE ESRI lancée à l’horizon 2030.

En marge du Forum Mondial de l’Éducation, selon la même source, M. Miraoui et le ministre d’État britannique en charge du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations Unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, ont présidé mercredi au siège du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), avec la participation de l’ambassadeur de SM le Roi Mohammed VI auprès du Royaume Uni, Hakim Hajoui, la 5éme réunion de la Commission de l’enseignement supérieur Royaume du Maroc-Royaume-Uni.

Lors de cette réunion, Lord Ahmad a souligné que la diplomatie du 21ème siècle repose sur la construction de partenariats permettant de réaliser des progrès sur des priorités communes et de favoriser la prospérité pour tous, ajoutant que « rien n’a le pouvoir de transformer des vies et des moyens de subsistance plus qu’une éducation de haute qualité ».

Pour sa part, M. Miraoui a insisté sur « l’importance de l’investissement dans la mobilité des doctorants dans les institutions britanniques comme garantie d’un partenariat fort et durable entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni ».

À cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le British Council visant à soutenir le processus de certification en langue anglaise des étudiants marocains, en leur offrant des tests de certification en cette langue à des prix préférentiels.

Il sied de mentionner que la Commission de l’enseignement supérieur maroco-britannique a été instituée suite à la mise en place du Dialogue Stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni en septembre 2019.

En effet, cette réunion fait suite à la 4ème réunion de ladite Commission tenue le 28 mars 2022, laquelle avait enregistré des étapes importantes dans la collaboration bilatérale sur l’enseignement supérieur, couronnées par la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Agence britannique d’assurance qualité et l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc ainsi que de deux partenariats entre des institutions marocaines et britanniques pour renforcer les capacités de la recherche scientifique.

LNT avec Map

