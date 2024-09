L’initiative « Years of Culture » a annoncé le lancement du programme d’automne pour l’année culturelle « Qatar-Maroc 2024 », mettant en lumière une diversité d’événements culturels et artistiques. Expositions, cinéma, musique, conférences et festivals sont au rendez-vous, célébrant la richesse du patrimoine et des échanges entre les deux nations.

Conférences et expositions à la Bibliothèque nationale du Qatar

La saison automnale débutera le 30 septembre à la Bibliothèque nationale du Qatar, qui accueillera une conférence et un atelier dédiés à l’histoire et à l’utilisation de l’astrolabe, instrument scientifique ancien ayant joué un rôle essentiel dans l’astronomie et la navigation. Puis, le 7 octobre, une autre rencontre sur « l’histoire du Maroc » à travers les archives de la bibliothèque permettra d’explorer le riche passé du pays.

Le 6 novembre, la Bibliothèque nationale présentera une exposition consacrée à l’évolution du livre au Maroc, témoignant de l’importance de la culture écrite dans le développement du royaume. Une semaine plus tard, le 13 novembre, une conférence sur « The Qarawiyyin Library », l’une des plus anciennes bibliothèques du monde située à Fès, enrichira le programme culturel.

Focus sur le cinéma marocain

Le cinéma occupe une place importante dans ce programme d’automne. Le Doha Film Institute organisera du 10 au 12 octobre un événement intitulé « Mosaïques du Maroc: projection de films », où quatre œuvres contemporaines marocaines seront à l’honneur : « House in the Fields » de Taha Hadid, « MICA » d’Ismaël Ferroukhi, « Fragments from Heaven » d’Adnane Baraka, et « Indivision » de Leila Kilani. Cette initiative mettra en lumière le dynamisme du cinéma marocain et offrira au public qatari un aperçu de la diversité des thèmes et des styles abordés par les réalisateurs du royaume.

De son côté, le Festival du film Ajyal célébrera, du 16 au 23 novembre, l’année culturelle à travers une série de courts métrages marocains, permettant d’explorer les talents émergents du cinéma marocain.

Le Maroc à l’honneur à Doha

L’initiative « Years of Culture » vise également à faire découvrir le patrimoine marocain aux habitants du Qatar. Le musée d’Art islamique de Doha abritera, du 2 novembre au 8 mars, l’exposition « Splendeurs de l’Atlas: Un voyage à travers l’héritage du Maroc ». Cette exposition présentera plus de 200 objets, dont des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photographies, offrant une plongée dans la richesse culturelle et historique du Maroc.

Dans le même musée, « Ektashif: Maroc » sera organisé de novembre à février. Ce projet mettra en avant les œuvres de sept artistes qataris qui ont participé à un voyage éducatif à Marrakech dans le cadre de l’initiative culturelle. Ces créations artistiques permettront de dévoiler la vision des artistes qataris sur le Maroc et leurs expériences lors de ce voyage.

Littérature, photographie et musique à l’honneur

Le Katara Cultural Village de Doha accueillera du 13 au 20 octobre le festival Katara pour le Roman Arabe. Le romancier marocain Tuhami Al-Wazzani sera mis à l’honneur en tant que « personnalité de l’année ». En plus de cette reconnaissance, le festival proposera un Salon du livre et divers ateliers destinés aux familles, soulignant ainsi l’importance de la littérature dans le rapprochement culturel entre le Qatar et le Maroc.

La prochaine édition du « Photography Journey » sera marquée par la participation de deux photographes qataries qui se rendront au Maroc du 7 au 17 octobre. Elles auront l’opportunité de capturer les paysages et les scènes de la vie quotidienne à travers différentes régions du pays, enrichissant ainsi le regard croisé entre les deux cultures.

Le programme inclut également des moments musicaux, avec notamment un concert de l’Orchestre philharmonique du Qatar, prévu le 4 décembre. Cette prestation musicale promet d’apporter une touche artistique supplémentaire à cette saison culturelle.

Le Maroc s’anime sous le signe de l’échange

Au Maroc, le programme « Qatar-Maroc 2024 » se traduit par une série d’activités culturelles. Le « Ajyal film club » se tiendra du 20 au 22 septembre, suivi du « Marrakech short film festival » du 27 septembre au 2 octobre, durant lequel l’Institut du film de Doha présentera des courts métrages issus du programme « Made in Qatar ». Ces événements cinématographiques illustrent la volonté de promouvoir le cinéma qatari auprès du public marocain.

Le Salon du cheval d’El Jadida, prévu du 1er au 6 octobre, célèbrera la passion commune du Maroc et du Qatar pour les chevaux, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux pays.

Rabat ne sera pas en reste. La capitale marocaine accueillera l’avant-dernière manche du Championnat du monde Longines de Saut d’Obstacles et la Global Champions Tour, du 18 au 20 octobre. Ces compétitions équestres, organisées en partenariat avec « Years of Culture », mettent en avant l’intérêt partagé des deux pays pour les sports équestres.

Un échange artistique aura également lieu en octobre dans le cadre du programme « Jedari Art ». Trois artistes qataris se rendront à Rabat pour collaborer avec trois artistes marocains et créer des œuvres d’art itinérantes, témoignant du dynamisme artistique et de la créativité des deux pays.

Vers un avenir partagé

Le programme d’automne s’achèvera en beauté avec des événements économiques et sportifs. Le « Qatar-Africa Business Forum », organisé les 16 et 17 novembre, illustrera le renforcement des relations économiques entre le Qatar et l’Afrique. De plus, le « Knowledge Transfer Event » prévu en novembre et le tournoi de football féminin « She Plays » souligneront l’engagement des deux pays dans le partage des connaissances et la promotion du sport.

En parallèle, dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2030, le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage du Qatar, en collaboration avec la Fédération du Qatar de football (QFA), organisera une rencontre avec ses homologues marocains pour partager les expériences et les leçons tirées de l’organisation réussie du Mondial 2022.

