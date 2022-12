Dans le cadre de la loi 53-00 formant la charte de la PME, du Cadre contractuel EtatAgence pour l’appui à l’entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises la régissant et de son avenant, Maroc PME, anciennement Agence Nationale pour la Promotion de la PME, qui est également alignée sur le Plan de relance industriel, a plusieurs missions. Celles-ci sont le développement de la compétitivité et de la croissance des TPME moyennant des actions d’accompagnement, de conseil et d’assistance technique et des soutiens à l’investissement ciblés et sur mesure générateur de valeur ajoutée et d’emploi, le renforcement de l’écosystème entrepreneurial à travers le développement de dispositifs d’accompagnement entrepreneurial et de renforcement des capacités d’intervention des acteurs locaux, et le développement et la mise en œuvre des partenariats avec le secteur public et/ou privé, pour la promotion des programmes d’appui et d’accompagnement au profit des entreprises et pour développer l’initiative entrepreneuriale. L’année 2021 a connu pour Maroc PME une tendance haussière des réalisations, ce qui traduit sa contribution à la création d’emplois profitant de la dynamique industrielle, comme en témoignent les engagements contractualisés avec les entreprises dans toutes les régions du Maroc, se félicitent les responsables. Ainsi, 2021 a tout d’abord vu une hausse importante du nombre des TPME ayant bénéficié de l’appui financier à l’investissement et en expertise technique. En effet, le nombre global des projets des TPME accompagnés en 2021 a atteint 2531 projets. Il a connu une hausse de 209% par rapport à 2020 (2531 projets en 2021 contre 819 projets en 2020) et de 383% par rapport à 2019 (2531 projets contre 524 projets en 2019). Concernant les programmes de soutien à l’investissement des TPME, ils affichent également des réalisations globales très positives, en hausse au niveau de leurs réalisations. Ainsi, 232 projets d’investissement ont été retenus en 2021 contre 152 en 2019 (+53%), générant un investissement global de 3,9 MMDH contre 2,8 MMDH en 2020 (+39%) et 2,2 MMDH en 2019 (+77%), et 29 249 emplois directs et indirects dont 15 342 emplois directs engagés.

Pour ce qui est des programmes d’appui en expertise technique des TPME, les indicateurs sont également au vert : 2 299 projets d’assistance technique ont été engagés contre 590 projets en 2020 (+290%) et 372 projets en 2019 (+518%), et ce au titre des programmes MOUWAKABA, NAWAT et Croissance verte-conseil et expertise.

Dans le cadre du programme NAWAT, au titre de l’édition 2021, 1802 TPE ont été accompagnées d’une manière groupée à travers des workshops animés par 45 conseillers référencés et formés à l’approche ‘’d’apprentissage par l’action’’, moyennant des contrats de gestion déléguée conclus avec 29 réseaux d’entreprises. Enfin, en ce qui concerne le programme TATWIR-Croissance Verte, lancé en janvier 2021 par le Ministère chargé de l’Industrie, à travers Maroc PME, rappelons qu’il s’agit d’une offre intégrée visant à accompagner les TPME industrielles dans leurs démarches de développement de process et produits décarbonés et à appuyer l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes compétitives et la réduction de la pollution industrielle. A ce titre, 66 projets ont été accompagnés par Maroc PME avec un investissement global de 208 MDH, dont 37 projets de conseil d’expertise, 19 projets d’investissement dans l’efficacité énergétique e l’intégration des énergies renouvelables, 6 projets d’optimisation des procédés de fabrication et des flux matières, 3 projets d’amorçage de filières industrielles vertes et 1 projet d’innovation et de développement de nouveaux produits écoconçus.

Selim Benabdelkhalek

