Un Échange de Notes et un Accord de prêt d’un montant de 27,76 milliards de yens japonais (environ 1,85 milliard de dirhams) ont été signés vendredi à Rabat entre le Maroc et le Japon pour financer le programme de Politique de Développement visant à atteindre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, l’Ambassadeur du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, et le Représentant Résident de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA) au Maroc, Kawabata Tomoyuki, ont paraphé cet accord en présence du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb. Ce programme a pour objectif d’accélérer la mise en œuvre de la CSU au Maroc en améliorant l’accès et la qualité des services de santé, particulièrement dans les zones rurales, et en renforçant la protection financière dans le domaine de la santé, contribuant ainsi à la stabilité économique et aux efforts de développement du pays.

Lors de la cérémonie, M. Lekjaa a souligné que cet accord de prêt témoigne de la solidité des relations historiques entre le Maroc, le Japon et la JICA. Il a rappelé que la coopération entre les deux pays a déjà permis de réaliser une quarantaine de projets dans des secteurs tels que les infrastructures, l’agriculture et les ports, renforçant ainsi une collaboration durable.

M. Lekjaa a également mis en avant l’importance de cet accord qui vient soutenir une réforme clé pour le gouvernement. Dans le même esprit, M. Ait Taleb a salué la signature de cet accord, réaffirmant l’engagement de son ministère à atteindre les objectifs de la CSU.

L’Ambassadeur Kuramitsu a, de son côté, mentionné que la JICA et le ministère de la Santé ont élaboré une matrice de politiques de santé, centrée sur la généralisation de la couverture sanitaire et l’amélioration des services de santé maternelle et infantile ainsi que de la nutrition.

M. Kawabata a, quant à lui, assuré que la JICA continuera à soutenir activement les efforts du ministère de la Santé pour réaliser les objectifs de ce programme dans le cadre des priorités définies par le Royaume.

Ce programme s’inscrit en harmonie avec les stratégies nationales du secteur de la santé, notamment le plan santé 2025, la loi-cadre n°09.21 sur la protection sociale, ainsi que les axes principaux du Nouveau Modèle de Développement. Il contribue à garantir des services de santé de qualité et à renforcer la protection sociale en tant que droits fondamentaux des citoyens, avec des objectifs à l’horizon 2035.

LNT avec MAP

