Le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’entretient avec le Ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, M. Péter Szijjártó.

Mercredi à Rabat, le Maroc et la Hongrie ont annoncé leur intention de collaborer étroitement dans le domaine de la gestion de l’eau, un secteur stratégique confronté à des défis croissants dus au changement climatique. Cette annonce a été faite lors de la visite officielle du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, qui s’est entretenu avec plusieurs responsables marocains, dont le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Une vision commune face aux défis climatiques

Péter Szijjártó a souligné les enjeux partagés par les deux pays en matière de gestion de l’eau. « Avec l’accélération du changement climatique, nos deux pays se retrouvent confrontés à des situations extrêmes, oscillant entre des excès d’eau difficiles à gérer et un manque criant par rapport aux besoins », a déclaré le ministre hongrois. Il a ajouté que ces défis pourraient être surmontés grâce à l’utilisation de technologies avancées adaptées aux spécificités locales.

Le ministre hongrois a également salué la stratégie marocaine de gestion de l’eau à l’horizon 2030, mettant l’accent sur des solutions innovantes telles que le dessalement, le traitement des eaux usées, la lutte contre la pollution des cours d’eau et la prévention des inondations. La Hongrie, qui dispose de technologies parmi les plus performantes au monde dans ces domaines, entend mettre son expertise au service du Maroc dans une logique de coopération gagnant-gagnant.

De son côté, Nizar Baraka a souligné que cette rencontre avait permis d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration, notamment en tirant parti des innovations hongroises dans la gestion de l’eau. Il a rappelé que les Hautes Orientations Royales accordent une importance stratégique à ce secteur, appelant à une meilleure mobilisation des ressources et à une gestion durable pour répondre aux besoins croissants du Royaume.

Un partenariat élargi à d’autres secteurs stratégiques

Cette coopération ne se limite pas à la gestion de l’eau. Elle pourrait également s’étendre à d’autres domaines, tels que l’ingénierie civile, pour renforcer les capacités du Maroc dans des secteurs cruciaux. En outre, les discussions ont porté sur des projets dans les énergies renouvelables, l’industrie automobile, l’éducation et la recherche scientifique, reflétant l’importance stratégique de la relation bilatérale entre les deux pays.

Les ministres ont également procédé à la signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’environnement et du développement durable, engageant les deux pays à travailler ensemble sur des initiatives prioritaires, notamment la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la gestion des déchets et l’économie circulaire.

Un soutien renouvelé au Plan d’autonomie pour le Sahara

En marge de ces discussions, la Hongrie a réaffirmé son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 pour le règlement de la question du Sahara, le qualifiant de « base la plus crédible » pour parvenir à une solution durable. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé à l’issue de la rencontre entre Péter Szijjártó et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Alors que les deux pays célèbrent cette année le 65ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques, cette visite marque une étape importante dans le renforcement de leur partenariat. La tenue récente de la 5ᵉ Commission économique mixte à Rabat a permis de consolider les relations économiques et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’innovation, du sport et du tourisme, se félicitent les deux parties.

LNT

