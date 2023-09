Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme Administrative et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), ont signé, vendredi à Rabat, deux conventions de partenariat visant à promouvoir la transformation numérique de l’administration et l’inclusion numérique des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au Maroc.

D’un montant total de 8 millions d’euros, ces deux conventions ont été paraphées entre la ministre de la Transition numérique et de la Réforme Administrative, Ghita Mezzour, la directrice résidente de GIZ Maroc, Kathrin Lorenz, et le chef de projet « eGov » et « DigiTPME » à GIZ, Timo Muller, en présence de l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger.

Portant sur le projet intitulé « Transformation Numérique de l’Administration Marocaine », la première convention d’un montant de 3 millions d’euros s’étale sur 3 ans, et vise à accompagner les administrations et institutions publiques dans le but de moderniser les services publics numériques centrés sur les citoyens, et de mettre en œuvre des approches innovantes de coopération avec l’écosystème numérique afin d’accélérer la transformation numérique du secteur public au Maroc.

La deuxième convention, quant à elle, s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Inclusion Numérique des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises » et s’étend sur 4 ans pour un montant total de 5 millions d’euros. Elle vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs institutionnels dans le domaine de l’inclusion numérique des TPME, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes visant à réduire les coûts des transactions pour les prestataires de services afin de garantir la numérisation des PME, tout en renforçant leur capacité à utiliser les services appropriés pour leur transformation numérique.

