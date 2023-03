Le Maroc Fashion Week, l’évènement prestigieux qui fait rayonner Marrakech et la mode marocaine, à l’international, a eu lieu du 8 au 12 mars 2023. Le MFW a été organisé sur deux jours, avec des présentations de collections printemps-été 2023 par des créateurs venus du monde entier.

C’est dans l’espace culturel Meyden qui se trouve à M Avenu que s’est tenu le premier show du MFW auquel ont participé Hanum Aidash (Kazakhstan), Maryam Marine El Himer (France-Maroc), Zineb Hazim (Maroc). Les influences new-yorkaises de Christophe Guillarmé et les surprenantes créations des jeunes talents de l’Acadamia Di Moda de Nazareth, de l’atelier Chardon Savard et de l’école Escom Bel ont également été présentées lors de cet événement haut en couleurs.

Aziza Belkhayat

Maryam El Himer

La seconde journée a eu lieu au Royal Mansour, où les grandes pointures de la fashion sphère marocaine, mais aussi des noms bien connus au Liban, en Palestine et en France, ont présenté leurs créations. Les plus belles créations de Lamia Lakhsassi ont ébloui l’audience, tandis que l’élégance et le raffinement ont traduit l’ADN de Houda Serbouti et que la volupté et la fluidité ont porté le nom de Salma Lazrak. La mythologie grecque a été repensée par Bernard Jabbour, le tailoring s’est paré de broderies sous la houlette de Omri Elayan, et Kim Kordza a clôturé le show avec une robe de mariée iconique.

Lamia Lakhsassi

Houda Serbouti

Salma Lazrak

Omri

Christophe Guillarmé

Au-delà des présentations de collections, l’événement a également permis de décerner le trophée du meilleur jeune talent à Donia Shehadeh, venue de Kfar Yasif en Palestine, et de collecter des fonds pour l’association Atlas Kinder. Enfin, un hommage posthume a été rendu à Hubert Hansjorg pour honorer sa mémoire et poursuivre l’oeuvre du mécène suisse, dont le but était de protéger des enfants abandonnés en leur créant un véritable foyer d’accueil.

Donia Shehadeh gagnante du trophée du meilleur jeune talent

