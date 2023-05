Le Cadre de Programmation Pays (CPP), conclu récemment entre le Maroc et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour la période 2023-2027, a été au centre d’entretiens, lundi à Rome, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le directeur général de l’Organisation onusienne, Qu Dongyu. En voici les principaux points: -Élaboré conjointement par le ministère de l’Agriculture et la FAO en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués dans les secteurs agricole et alimentaire, le CPP a été signé en marge de la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), tenu du 02 au 07 courant. – Le CPP définit les domaines prioritaires du partenariat FAO-Maroc pour la période 2023-2027, en alignement avec les priorités des stratégies nationales structurantes, en l’occurrence le Nouveau modèle de développement, la stratégie Génération Green 2020-2030 et la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.

-Il porte, en outre, sur la Stratégie Halieutis, la Stratégie Nationale de développement durable, le Programme national intégré d’autonomisation économique des femmes et des filles, en plus des recommandations du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021.

-Les axes d’intervention du CPP 2023-2027 se déclinent des effets 1 et 4 du Cadre global de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Maroc pour la période 2023-2027.

-Au niveau global, l’effet 1 souligne que « l’économie marocaine est compétitive, inclusive et créatrice d’emplois décents, en particulier pour les femmes et les jeunes, à travers une transformation structurelle fondée sur le développement durable et sur la résilience, notamment climatique », tandis que l’effet 4 indique que « d’ici à 2027, les politiques publiques sont performantes, inclusives, territorialisées, intégrant le développement durable, basées sur des données probantes et sensibles au genre et aux droits humains, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc ».

-Au niveau opérationnel, ces deux effets sont traduits en 8 produits et un budget estimatif de 22 millions de dollars, dont une grande partie sera mobilisée par le biais des Programmes de Coopération Technique de la FAO et des fonds d’autres partenaires, y compris le gouvernement, des donateurs bilatéraux présents au Maroc ainsi que les canaux de financement multilatéraux, notamment les fonds mondiaux pour le climat et l’environnement.

Les entretiens entre M.Sadiki et M.Dongyu se sont tenus en marge de la cérémonie de remise des certificats de reconnaissance officielle de 24 Systèmes du patrimoine agricole d’importance mondiale (SIPAM), dont deux marocains.

LNT avec Map

