Le Forum économique Maroc-Espagne tenu, mercredi à Rabat, constitue un nouveau départ vers un partenariat rénové entre les deux pays, a souligné le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

« Notre rencontre d’aujourd’hui est un nouveau départ vers un partenariat économique Maroc-Espagne rénové et un modèle de voisinage », a-t-il dit lors de ce forum organisé en marge de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc-Espagne, à l’initiative de la CGEM, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) et du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES).

M. Alj a également souligné que les liens entre les deux pays sont solides et résilients, rappelant que l’Espagne est, depuis plus de 10 années, le premier partenaire commercial du Maroc, puisque les échanges se sont élevés à environ 17 milliards d’euros en 2021, malgré une conjoncture délicate, et s’inscrivent constamment en hausse avec des taux de croissance annuels à deux chiffres.

Il a indiqué que 17.000 entreprises espagnoles ont des relations commerciales avec le Maroc et presque 800 y sont établies, notant que les investissements marocains en Espagne évoluent aussi et ont tout le potentiel de se développer davantage. « Bien que ces constats soient satisfaisants, nous devons placer la barre plus haut », a estimé M. Alj.

Aussi, le président de la CGEM a relevé que la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, dont nous sommes actuellement témoins, est en effet, une réelle piste de croissance pour nos pays respectifs.

« D’autant plus que nos complémentarités économiques et notre proximité nous permettent de construire de vrais écosystèmes industriels intégrés, durables et innovants, dans des secteurs stratégiques comme l’automobile, l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique ou encore le textile », a-t-il poursuivi, mettant en avant l’importance de l’enjeu de la sécurité alimentaire, ainsi que des secteurs de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et de la santé dans ce partenariat. Pour sa part, le vice président du CEOE, Miguel Garrido a indiqué que ce forum économique constitue une opportunité majeure de coopération entre les deux pays, notant que l’économie marocaine dispose d’un potentiel important, dû essentiellement à la stabilité politique. Il a également affirmé que le Maroc est un partenaire clé pour l’Espagne, et constitue une porte d’entrée vers l’Afrique, mettant en avant les complémentarités entre les économies des deux pays. M. Garrido a, en outre, appelé à tirer profit des avantages compétitifs des deux économies, notamment géographiques et « favoriser les opportunités de commerce entre nos marchés respectifs ». Évoquant le rôle du conseil économique Maroc-Espagne, il a fait savoir qu’il s’agit d’un instrument clé pour promouvoir la coopération entre les entreprises marocaines et espagnoles et augmenter leur présence dans les deux pays. De son côté, le Président de la Chambre de Commerce Espagnole, Jose Luis Bonet a fait part de sa satisfaction de participer à ce forum économique qui se tient en marge de la Rencontre de Haut Niveau, laquelle revêt une importance stratégique entre les deux pays et permettra d’approfondir les relations bilatérales.

Il a de même affirmé que l’Espagne est le premier associé commercial du Maroc, traduisant le haut niveau de confiance rétabli entre les deux parties.

M. Bonet a également appelé à tirer profit des complémentarités industrielles entre les économies des deux pays, notamment concernant le secteur de l’automobile, notant que ce forum ouvrera la voie vers plus de développement des relations économiques bilatérales. Ce forum vise à promouvoir de nouveaux partenariats économiques entre les entreprises marocaines et espagnoles et à accélérer la cadence de l’investissement et du co-investissement dans les secteurs prioritaires. Au menu du forum deux panels, le premier autour de la question « Comment les entreprises marocaines et espagnoles peuvent-elles saisir ensemble les opportunités que présente la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales ? » et le deuxième sous le thème « La transition énergétique, l’environnement et l’économie circulaire, secteurs clés du partenariat économique Maroc-Espagne ».

LNT avec MAP

