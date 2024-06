Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu avec son homologue de la République de Corée, Cho Tae Yul, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre le Maroc et la Corée du Sud. Cette rencontre fait partie d’une dynamique positive en cours depuis plusieurs années.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont convenu d’optimiser les mécanismes de consultation bilatérale existants en organisant la 8ème session de la Commission mixte et la 6ème session des Consultations politiques. Ils ont également souligné l’importance d’intensifier les visites bilatérales pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Corée.

La réunion a permis de discuter des moyens de renforcer les investissements et les échanges économiques, mettant en avant les atouts du Maroc comme porte d’entrée en Afrique et le potentiel des accords de libre-échange conclus par le Royaume. Les deux ministres ont passé en revue le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays et ont décidé de le renforcer.

Trois accords ont été signés à cette occasion :

Convention de sécurité sociale : Cet accord vise à rapprocher les législations des deux pays dans ce domaine, permettant aux ressortissants de bénéficier d’une protection complète basée sur l’égalité de traitement et la réciprocité. Accord-cadre de coopération dans le domaine du changement climatique : Ce cadre vise à renforcer la capacité des deux pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à faciliter la transition vers des économies à faible émission de carbone. Accord relatif aux prêts du Fonds coréen de coopération pour le développement économique : Cet accord vise à promouvoir la coopération à travers l’octroi de prêts pour l’implémentation de projets communs.

En présence du ministre du Commerce de la République de Corée, Inkyo Cheong, un communiqué conjoint a été signé pour le lancement des discussions exploratoires en vue d’établir un cadre juridique sur le commerce et l’investissement, préfigurant un Accord de partenariat renforcé (APE).

S’exprimant lors de la réunion ministérielle organisée dans le cadre du 1er Sommet Corée-Afrique, Nasser Bourita a souligné la volonté du Maroc de contribuer à un partenariat substantiel avec la Corée, adapté aux besoins des pays africains. Il a évoqué les initiatives marocaines dans des domaines clés tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé et les infrastructures de connectivité, mettant en avant l’Initiative Royale pour promouvoir l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique et le projet de gazoduc atlantique Maroc-Nigeria.

Le ministre a affirmé que les pays africains sont désireux d’établir un partenariat avec la Corée, centré sur le développement économique et le bien-être des peuples, incluant la santé publique, l’éducation et la formation de ressources humaines de haute qualité. Il a insisté sur l’importance de la coopération triangulaire pour maximiser les dividendes du partenariat Corée-Afrique, en impliquant davantage l’Agence coréenne de coopération internationale (KOIKA).

Nasser Bourita a conclu en saluant l’organisation du premier Sommet Corée-Afrique, le qualifiant de « moment historique ». Il a souligné l’importance de ce sommet pour renforcer les partenariats en vue d’un développement durable, inclusif et mutuellement bénéfique, malgré les défis économiques et géopolitiques actuels.

LNT

