Maroc-Brésil : Les échanges commerciaux en hausse

Selon les statistiques générées par le Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce brésilien, les échanges commerciaux entre le Brésil et le Maroc ont atteint US$ 1,483 milliards en 2017, enregistrant une hausse de 29,6% en comparaison avec l’année précédente.

Les exportations des produits marocains vers le Brésil ont enregistré une hausse de 32,4%, passant de US$ 655 millions en 2016 à US$ 868 millions en 2017. Les engrais et fertilisants ont totalisé un montant de US$ 644 millions soit 74,2% des exportations totales du Maroc au Brésil. Les sardines congelées, avec une part de 6,3% se traduisant par un montant de US$ 54,6 millions, arrivent en seconde position des produits marocains exportés vers le Brésil. Le Maroc a également exporté en 2017 les matériaux servant à l’industrie textile et vestimentaire totalisant un revenu de US$ 23,7 millions, les appareils électriques et leurs parties pour une recette de US$ 19 millions. L’industrie automobile (véhicules et leurs parties) a fait partie des exportations marocaines, à hauteur de US$ 2,2 millions.

Les exportations brésiliennes totalisant US$ 488 millions en 2016 sont passées à US$ 615 millions en 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 25,9%. Les exportations de sucres, principale catégorie de produit de l’offre exportable brésilienne, se sont élevée à US$ 443,4 millions ce qui équivaut à 72,1% du total des exportations brésiliennes vers le Maroc. Les exportations de Maïs se montent à US$ 75,9 millions, soit une part de 12,2%.

Une fois de plus, le solde commercial bilatéral a été excédentaire en faveur du Maroc, qui a enregistré un surplus de US$ 253 millions en 2017, soit une hausse de l’ordre de US$ 86 million comparé au surplus enregistré en 2016 qui s’était élevé à US$ 167 millions.

LNT avec CdP