Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil ont progressé de 4,52 % durant l’année 2024, atteignant un total de 2,77 milliards de dollars, contre 2,65 milliards de dollars en 2023, selon les données de la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Ce résultat reflète un dynamisme notable dans les relations bilatérales, avec un léger excédent d’environ 2,2 millions de dollars dans la balance commerciale à la fin de l’année écoulée.

Les exportations de la plus grande économie d’Amérique latine vers le Maroc ont soutenu cette croissance, atteignant 1,39 milliard de dollars, avec une hausse de 12,2 % par rapport à l’année précédente.

Parmi les produits phares, le sucre de canne ou de betterave et saccharose pur dominent ce flux, enregistrant 1.923 tonnes d’exportations d’une valeur de 918,1 millions de dollars (+13,93 %), soit 66,07 % des exportations brésiliennes vers le Royaume.

Les autres produits incluent le maïs, avec 1.505 tonnes exportées d’une valeur de 297,2 millions de dollars (+0,94 %), ainsi que les animaux bovins vivants, dont les exportations ont explosé de 319,27 % en termes de valeur, atteignant 47,22 millions de dollars pour 20.050 tonnes.

Concernant les importations brésiliennes en provenance du Maroc, celles-ci ont également totalisé 1,39 milliard de dollars en 2024, enregistrant une légère baisse de 1,7 % par rapport à 2023.

Le Maroc demeure cependant le troisième fournisseur du Brésil parmi les pays arabes, avec une part importante des importations d’engrais minéraux ou chimiques : 51,53 % pour ceux contenant deux ou plusieurs éléments nutritifs (714,9 millions de dollars) et 32,23 % pour les phosphatés (447,2 millions de dollars).

Les principaux États brésiliens exportateurs vers le Maroc sont Sao Paulo (48,3 %), suivi de Mato Grosso (18,4 %) et Minas Gerais (10,6 %). En matière d’importations, Rio Grande do Sul (27%) et Parana (24%) figurent parmi les plus grands importateurs.

LNT avec Map

