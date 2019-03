PARTAGER Maroc-BM : 700M$ pour appuyer le développement numérique du Royaume

M. Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances et Mme Marie Françoise Marie-Nelly, Directrice des opérations, Département Maghreb, Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, ont procédé le jeudi 14 mars 2019, au siège du Ministère de l’Economie et des Finances, à la signature de l’accord de prêt d’un montant d’environ 700 M$ relatif à l’appui des politiques de développement pour l’inclusion financière et l’économie numérique.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de M. Lahcen DAOUDI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires générales et de la gouvernance.

A l’occasion de cette cérémonie de signature, M. le Ministre a mis l’accent sur l’importance, la qualité et la diversité des relations de coopération qu’entretiennent le Maroc et la Banque mondiale. Il a rappelé, par la même occasion, que cette institution ne cesse d’apporter son appui à la dynamique de développement économique et social de notre pays à travers sa contribution au financement des grands programmes de réformes et des projets d’investissement d’envergure.

Le Ministre de l’Economie et des Finances s’est, également, félicité de l’adoption le 19 février 2019, par le Conseil d’administration de la Banque mondiale du nouveau cadre de partenariat pays 2019-2024 qui a été préparé en concertation avec les autorités marocaines et qui porte sur la promotion de la création d’emplois par le secteur privé, le renforcement du capital humain, la promotion d’un développement territorial inclusif et résilient, la gouvernance et l’engagement citoyen, l’autonomisation des femmes et des filles pour une prospérité partagée ainsi que l’économie numérique au service de l’emploi et d’une croissance plus rapide.

M. le Ministre a remercié la Banque mondiale qui a bien voulu accompagner l’opération d’appui des politiques de développement pour l’inclusion financière et l’économie numérique. Dans ce cadre, il a souligné l’importance de cette opération qui contribuera notamment au renforcement de l’inclusion financière et à la transformation numérique au profit des individus, entreprises et entrepreneurs ainsi que l’accélération de l’adoption des technologies numériques afin d’en faire une source d’emplois, de croissance et de services de meilleure qualité.

Il a souligné, également, que l’accompagnement de la Banque mondiale à cette opération témoigne de la confiance et de l’appui constant apportés par cette institution au processus de réformes engagé par notre pays notamment dans le secteur financier afin de doter notre pays d’un système financier efficace et performant à même d’assurer le financement de l’économie dans des conditions optimales .

A cette occasion, M. le Ministre et Mme Marie Françoise Marie-Nelly ont fait part de leur détermination à renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale.