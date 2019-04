PARTAGER Maroc/Bénin: signature à Rabat de trois accords de coopération sanitaire

Le Maroc et le Bénin ont signé mardi à Rabat trois accords de coopération portant notamment sur les domaines de la santé maternelle et infantile, de la formation des médecins et des évacuations sanitaires.

Il s’agit d’un protocole de coopération relatif à l’échange d’expériences et d’expertises en la matière, d’une convention de jumelage entre le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat (CHUIS) et le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, ainsi qu’une convention de partenariat avec le CHU Ibn Rochd de Casablanca dans le domaine des évacuations sanitaires.

Les trois accords ont été signés par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, et son homologue Benjamin Hounkpatin qui effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

A cette occasion, M. Doukkali a affirmé dans une déclaration à la MAP que la signature de ces accords vise à renforcer davantage la coopération entre les deux pays, conformément aux recommandations de la 6ème session de la Commission mixte de coopération bilatérale, tenue en mars à Marrakech, confirmant ainsi leur engagement à approfondir davantage les relations dans le domaine de la santé, à travers l’appui au renforcement des compétences des professionnels de santé béninois.

Cette coopération, a ajouté le ministre, concerne le renforcement de la coopération dans le domaine pharmaceutique à travers l’accompagnement de la partie béninoise dans le développement d’une industrie pharmaceutique de qualité, et la mise en place d’un laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques.

Les accords signés devront se traduire prochainement par une amélioration notable dans la qualité des soins offerts à la population, a estimé M. Hounkpatin dans une déclaration similaire, indiquant que de telles démarches ne font que raffermir les relations unissant les deux pays frères, d’une manière générale et particulièrement en matière de santé.

Le ministre béninois a par la même occasion salué les efforts consentis par le Royaume en matière de promotion de la santé en Afrique, se félicitant du choix cette année du Maroc pour la célébration de la Journée mondiale de la Santé.

La coopération entre le Maroc et la république du Bénin est encadrée par la Commission mixte pilotée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dont les réunions se tiennent régulièrement à Rabat et à Cotonou.

LNT avec MAP