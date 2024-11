Le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé, mercredi à Riyad, trois accords de coopération dans le domaine pénal, dans le cadre du renforcement des relations historiques et du partenariat stratégique entre les deux pays.

Paraphés par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre de l’Intérieur saoudien, le Prince Abdelaziz bin Saud bin Nayef Al Saud, ces accords portent sur l’organisation de l’entraide judiciaire en matière pénale, l’établissement d’un cadre juridique pour le transfert des personnes condamnées, ainsi que la mise en place de procédures d’extradition des personnes recherchées, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Ils visent à renforcer l’efficacité de la coopération judiciaire et sécuritaire dans des domaines tels que les enquêtes, les poursuites, les jugements, et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, ajoute la même source, notant qu’en favorisant le travail conjoint dans le respect des lois nationales des deux pays, ces accords contribuent à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la réduction des risques d’impunité et offrent des mécanismes de réhabilitation sociale et psychologique pour les personnes condamnées.

Par ailleurs, le ministère a fait savoir que les deux parties ont également abordé la question de la facilitation du transfert des personnes condamnées incarcérées dans les établissements pénitentiaires de chaque pays, dans une démarche humanitaire visant à rapprocher les détenus de leurs familles.

Cette initiative témoigne de l’engagement des deux États à renforcer les liens familiaux et à soutenir la réinsertion sociale des détenus, a-t-on relevé, signant que la rencontre a également été l’occasion de discuter d’autres sujets d’intérêt commun, incluant la coordination dans la lutte contre la criminalité organisée et le renforcement de la coopération judiciaire et sécuritaire, tout en respectant les principes de souveraineté et l’ordre public des deux nations.

S’exprimant à l’issue de la cérémonie de signature, M. Ouahbi a souligné que « ces accords marquent une étape importante dans le programme de coopération judiciaire et sécuritaire entre nos deux pays et reflètent notre attachement à une alliance stratégique durable ».

« Ils permettent de consolider la justice et de lutter efficacement contre l’impunité dans les affaires de criminalité transnationale », a-t-il dit.

Ces accords constituent une avancée majeure dans la position du Royaume du Maroc en tant qu’acteur clé dans la lutte contre la criminalité transnationale et témoignent de son engagement à renforcer la coopération judiciaire et sécuritaire avec ses pays frères et amis, dans l’intérêt commun de la sécurité et de la stabilité des deux nations, conclut le communiqué.

Ont assisté à cette rencontre plusieurs hauts responsables des deux côtés, dont, pour la partie saoudienne, le vice-ministre de l’Intérieur, Nasser bin Abdulaziz Al Dawood, et pour la partie marocaine, l’ambassadeur du Royaume en Arabie Saoudite, M. Mustapha Mansouri, ainsi que d’autres hauts responsables du ministère de la Justice.

LNT avec MAP

